Baskija povezuje sever Španije in jug Francije ob obali Biskajskega zaliva. V Španiji obstaja avtonomna skupnost Baskija, ki je le del celotne Baskije, kamor spadata še avtonomna skupnost Navarra in francoska Baskija.

Pokrajina Baskija leži v dveh državah, toda domačini jasno poudarjajo, da niso ne Španci ne Francozi, temveč Baski. Na enem od trgov mesteca Zarautz, ki se ponaša z najdaljšo plažo v Baskiji, je velik napis s prekrižano špansko in francosko zastavo: »Turisti, zapomnite si: to ni ne Španija ne Francija. V Baskiji ste.«

Baskija ima tudi svoje lokalno ime, to je Euskal Herria, kar preprosto pomeni »dežela baskovsko govorečih«. Prav v jeziku je ena največjih posebnosti, saj je baskovščina izolirana od drugih evropskih jezikov in je na svojem območju obstajala že mnogo pred prihodom Rimljanov in se ohranila kljub poznejši prevladi romanskih jezikov v širši okolici.