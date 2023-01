Toliko živih mrtvecev, ki se hranijo s krvjo drugih, še ni bilo

V nadaljevanju preberite:

Po več kot sto letih je na odru našega osrednjega gledališča spet na ogled drama o zakoncih, ki ju ne veže popolnoma nič drugega kot golo sovraštvo. V sredo so v Drami namreč premierno uprizorili Mrtvaški ples slovitega švedskega dramatika in pisatelja Augusta Strindberga. Strindberg je pri ustvarjanju likov, ki bolj kot na ljudi iz mesa in krvi spominjajo na brezdušne vampirje, črpal iz svojih treh propadlih zakonov in specifičnega odnosa do žensk, glavni igralec v drami Igor Samobor pa pravi, da vampirji še danes živijo med nami, srečamo jih na vsakem koraku.