Tom Hardy: Nočem biti jaz. Zato tako rad igram druge ljudi

V nadaljevanju preberite:

Tom Hardy se odlično znajde v vseh žanrih, še posebno pa v visokoproračunskih akcijskih filmih. Nadvse prepričljiv je predvsem v vlogah karizmatičnih negativcev, ki burijo duhove. Pogosto upodablja simpatične zločince z določenimi šibkimi točkami in homoseksualno usmerjene gangsterje. Zvezdnik, ki je tudi mož in oče treh sinov, bo to nedeljo, 15. septembra, dopolnil 47 let.