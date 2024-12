Tom Waits, temačni trubadur z raskavim glasom

V članku preberite:

Glasba, ki jo že desetletja ustvarja Tom Waits, ni za vse okuse, a krog tistih, ki cenijo unikatnega avtorja, se je z leti močno razširil. Njegov zaščitni znak so poleg obveznega klobuka ali čepice raskavi glas, nekoč prepojen z alkoholom in cigaretnim dimom, in poetična besedila, v katerih so zavetje našli marginalci, ljudje zlomljenih src in vsi, ki hodijo po samosvoji poti.