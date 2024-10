Tihi basist s temnim madežem

V nadaljevanju preberite:

Skoraj tri desetletja je veljal za tihega basista glasnega benda, potem pa se je zapletel v enega največjih škandalov v zgodovini popularne glasbe, zaradi katerega je naposled izstopil iz Rolling Stonesov. Bill Wyman, najstarejši član nekdaj najnevarnejše glasbene zasedbe, bo v četrtek dopolnil 88 let. Poleg glasbe so ga zanimali pisanje, fotografija in arheologija, zato ne preseneča, da ga danes ne poznamo zgolj kot dolgoletnega basista Stonesov, ampak tudi kot kronista njihove zgodovine.