V domovini boga vetra in tatov ognja

Medtem ko je Slovencem še pet prstov preveč, ko preštevamo svoje otoke, jih Grki štejejo v tisočih. Ocene, koliko jih je posejanih po Jonskem in Egejskem morju, se gibljejo od 1200 do več kot 6000. Odvisno od merila, kaj otok je. Naseljenih je 227, med njimi je Karpatos, ki si vode Egejskega morja deli z razvpitima sosedoma Kreto in Rodosom, s slednjim in nekaterimi drugimi pa tvori skupino otokov Dodekanez, po grško 12 otokov. Nekateri trdijo, da je utrip Karpatosa upokojenski, kar delno drži. Se pa nad njim navdušujejo tudi mladi, predvsem adrenalinski surfarji. Nasploh se tam dobro počutijo vsi, ki imajo radi preprosto grško življenje, fantastične plaže in prvinsko naravo.