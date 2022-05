V iskanju človečnosti, miru in sreče

V nadaljevanju preberite:

Ogled razstave Ai Weiweija v dunajski galeriji Albertina Modern je tudi sprehod po življenjski poti tega kitajskega konceptualnega umetnika. Najbolj pregledna retrospektiva njegovega dela doslej nosi ime In Search of Humanity (V iskanju človečnosti) in zdi se, da je Ai Weiwei razloge, zakaj je treba iskati človečnost, našel ravno v njeni odsotnosti.