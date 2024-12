V nadaljevanju preberite še:

Že dva tisoč let polagamo besede v njena usta,« piše Pulitzerjeva nagrajenka Stacy Schiff v biografiji Kleopatra. »V enem od najbolj zaposlenih posmrtnih življenj v zgodovini je postala asteroid, videoigrica, škatlica cigaret, avtomat, striptiz klub, sinonim za Elizabeth Taylor.« A še vedno ne poznamo zares njenega obraza.

Če je Nefretete obveljala za kraljico brez telesa, je namreč Kleopatra še vedno kraljica brez obraza. Imamo zgolj nekaj njenih kipov, za katere strokovnjaki še vedno ne morejo z gotovostjo reči, da pripadajo njej. Z najnovejšo najdbo dr. Kathleen Martinez, kipa njene glave, ki je zelo podoben kipu Kleopatre VII., ki ga hranijo v berlinskem Altes Museumu, smo morda prišli bližje temu, kakšna je bila v resnici videti.

Pred skoraj dvema desetletjema je puščavski tempelj ob morju Taposiris Magna postal središče iskanja, ki se je začelo leta 2004, ko je pravnica iz Dominikanske republike dr. Kathleen Martinez stopila v stik z egiptologom in nekdanjim ministrom za starine dr. Zahijem Havasom in mu predstavila svojo teorijo: Kleopatra bi lahko bila pokopana v porušenem templju blizu obalnega puščavskega mesta Taposiris Magna (današnji Abu Sir), kakih 45 kilometrov zahodno od Aleksandrije.

V razmajanem kombiju se vozimo iz Aleksandrije proti templju Taposiris Magna, ne zaradi ptolemajske kraljice, ampak zaradi ostankov ene najbolj mogočnih koptskih cerkva, postavljenih na ostankih templja.

Poseben prizor je, ko tik pred sončnim zahodom stopamo proti mogočnemu templju, pred katerim nas pozdravijo beduini, ki skrbijo, da se najdišču ne približajo nepovabljeni obiskovalci. Z odpravo imamo dovolilnico za vstop, saj sta fotografiranje in vstop v tempelj za običajne obiskovalce ali turiste strogo prepovedana.

Sama sem pred tem občasno spremljala delo arheologinje dr. Kathleen Martinez, ki jo je zgodba Kleopatre tako obsedla, da je žrtvovala vse, se preselila v Egipt in začela izkopavanja na tem območju, ki so ga pred tem že zapustile druge mednarodne arheološke ekipe. In vendar je bilo zame presenečenje, ko se je, ko smo strmeli v ostanke nekoč mogočnega templja, pojavila pred nami, kot bi vstopila iz dokumentarca na programu National Geographic.

Kathleen Martinez je nekakšna zvezda arheologije, obraz večine oddaj in dokumentarcev, ki se ukvarjajo z iskanjem novih podatkov o Kleopatri. Poleg tega je v Aleksandrijski knjižnici oziroma Bibliotheci Alexandrina ravno v tem času na ogled velika razstava artefaktov in najpomembnejših odkritij, ki so jih pod njenim vodstvom izkopale arheološke odprave iz Egipta in Dominikanske republike.