V javnem zdravstvu ti ne uspe, če ne podkupuješ

V nadaljevanju preberite:

Etiketirajo ga kot aktivista, žvižgača, angela varuha ... Kirurg onkolog, 52-letni Erik Brecelj, se debelo poldrugo desetletje z dušo in skalpelom bori proti korupciji v podalpskem zdrav­stvu. Glede na doseženo je prepričan, da ne sizifovsko ali donkihotsko. Še bolj kot podkupljivost ga jezijo neumnosti, one iz otroštva, ki pa se predvsem zadnji dve leti vračajo kot déjà vu. Kot ni čudežev pri zdravljenju raka, ni in ne bo čudežnih zdravstvenih ministrov te ali one vlade, a če bo človekovo telo nekoč ozdravljivo, se Primorec iz družine, v kateri so sovražili fašizem in tudi komunizma še zdaleč niso slavili, za našo družbo boji, da je neozdravljivo bolna. Spregovoril je še o predvolilnih nebulozah v časih zdravstvene tragike, prometnih nesrečah, presenetljivih udarcih smrti, odgovoril pa je tudi na podvprašanje o fotografiranju.