Andrei Lenart: Van Damme me je takoj začel klicati brat

Andrei Lenart, diplomiranec filmske in televizijske produkcije, ki je izobrazbo pridobil v Londonu, pravi, da lahko kot profesionalni igralec že dolgo živi le od tega. Dvaintridesetletni Ljubljančan ob hollywoodski legendi Jeanu-Claudu Van Dammu igra glavnega negativca v novem akcijskem filmu Kill 'Em All 2.

Kako zelo se je slavni igralec vtisnil tudi v slovensko pop kulturo, priča znana duhovita pesem priljubljenega kantavtorja Adija Smolarja J. C. Van Damme, v kateri med drugim pravi: »Kako je lep, kako močan. Jean-Claude Van Damme ...« Verjetno niste imeli priložnosti, da bi mu jo zavrteli in prevedli?

Prijatelj se je pošalil, da ima Van Damme srečo, da sem ga dobil samo jaz, in ne Adi Smolar, ki zapoje tudi: »Če te dobim, te bom nabil!« Na to pesem sem se spomnil šele po snemanju in mi je bilo takoj žal, da Jeana-Clauda nisem vprašal, ali jo pozna. Morda ob naslednji priložnosti. Verjamem, da bi ga besedilo nasmejalo.