Van Goghove umetnine do junija na dosegu roke

V teh tednih si je v Trstu mogoče ogledati razstavo Vincenta van Gogha, enega najbolj priljubljenih slikarjev vseh časov, ki je zaslovel šele po smrti, njegova dela pa na dražbah tudi danes podirajo rekorde. V središču mesta je v muzeju Revoltella, ki je pravzaprav galerija moderne umetnosti, na ogled 49 njegovih del, od začetnih risb s kredo in svinčnikom do barvitih platen, ki jih je v ustvarjalni vročici zadnjih let naslikal v južni Franciji.