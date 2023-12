Velika zmagovalka igre številk

V nadaljevanju preberite:

Ko je v izdihljajih lanskega leta Cristiano Ronaldo podpisal pogodbo s savdskim klubom, za katerega v Evropi še nihče ni slišal, so bili športni romantiki v šoku. Od tedaj je zabil že 27 golov, na Arabskem polotoku pa so se mu pridružili Neymar, Karim Benzema in drugi velemojstri. Še pred nedavnim bi to zvenelo kot slaba šala. Nekaj mesecev in nekaj milijard je bilo torej dovolj in tradicionalna razmerja moči v nogometu so se porušila. Naftne milijarde hitro osvajajo tudi druge športe, od formule 1 do golfa. Savdska Arabija je v vzponu in ima ambiciozen načrt, postati hoče vodilna sila na Bližnjem vzhodu, morda še kaj več. Pokoritev globalnega športa je del načrta.