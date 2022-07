Veliko zgodovine in še več pogače

V nadaljevanju preberite:

Vis je mogoče opisati kot neskončen vir sredozemskega užitkarstva, kot zakladnico dih jemljočih naravnih čudes, pa tudi kot zgodovinski učbenik. Stari Grki in Rimljani, Napoleon in admiral Tegetthoff, Tito in Šubašić … Hrvaški otok, ki leži skoraj sredi Jadrana in je od Splita oddaljen poltretjo uro vožnje s trajektom, je zaradi strateške lege od nekdaj vznemirjal vojskovodje različnih narodov. Danes zgodovinski objekti in artefakti – kot vse drugo – igrajo vlogo turističnih atrakcij, domačini pa nanje po eni strani gledajo z nemalo ponosa in po drugi tudi s kančkom obžalovanja.