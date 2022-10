Veno Pilon za prihodnje generacije

V članku preberite:

Sredi septembra je minilo 52 let, odkar se je v rodni Ajdovščini za vedno poslovil umetnik Veno Pilon, ki je bil dobršen del življenja vpet v umetniške kroge v Parizu. Ob tej priložnosti si je občinstvo prvič ogledalo igrano-dokumentarni film Skozi moje oči, ki ga je o njegovem razburljivem življenju posnel režiser in scenarist Igor Vrtačnik. Avtor 25 dokumentarcev najraje izbira teme, ki so pomembne, a spregledane. Tudi Pilonovega nemirnega duha Slovenci še vedno odkrivamo.