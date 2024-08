Viki Grošelj: Najbolj miren sem, ko imam rezervirano vozovnico za Nepal

V članku preberite:

»Vsak dan posebej si rečem, da sem imel srečo,« ob kavi v domačih Stanežičah pripoveduje Viki Grošelj, eno največjih imen slovenskega in svetovnega alpinizma, ki je še vedno tesno povezan z gorami, le drugače kot prej. Zahtevne alpinistične cilje so v življenju 72-letnika zamenjali drugi, predvsem humanitarni in kulturni, pisanje knjig, predavanja, filmi. In čeprav se je spomladi vrnil s 60. obiska Nepala, v celotni Himalaji pa je bil več kot 70-krat, ga ta svet še vedno enako mika kot takrat, ko se je z odpravo na Makalu leta 1975 prvič podal v najvišje gorstvo sveta. Tja se bo vrnil prihodnjo pomlad, ko bo minilo 50 let, odkar so slovenski alpinisti osvojili svoj prvi osemtisočak in začeli pisati zgodovino himalajizma.