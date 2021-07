Vladajočim so človekove pravice postale odveč

V nadaljevanju preberite:

Lani je preteklo štirideset let, odkar je pravnik in ilustrator Jernej Rovšek objavil prvo epizodo stripa Mostiščarji. V njem se je odzival na dogajanje v takratni politiki, predvsem v delegatskih skupščinah, kjer je bil avtor tudi zaposlen. Leta so minevala, spremenil se je politični sistem, spremenil se je gospodarski sistem, številni dogodki in problemi na politični sceni pa so še vedno isti kot nekoč.



Letos so Mostiščarji premierno izšli v knjižni obliki pri založbi Studio Risar. Poleg zbranih epizod iz obdobja 1980–1985 je v njej mogoče najti poljuden prikaz delovanja takratnih delegatskih skupščin, ki bralcem približa tisti čas in pomaga pri boljšem razumevanju posameznih epizod. Z Rovškom, dolgoletnim namestnikom varuha človekovih pravic, smo se pogovarjali o prepletu pravniške natančnosti in umetniške svobode, o razlogih za nastanek Mostiščarjev, o vzporednicah z današnjim časom.