Volk ni le v kašmirju, ampak tudi v resnih težavah

V nadaljevanju preberite:

Nova zgradba znamke Louis Vuitton v Šanghaju, ki meri 1580 kvadratnih metrov, je postala najbolj očiten paradni konj luksuznih blagovnih znamk na Kitajskem. Zgradba, ki je hkrati trgovina, restavracija, muzej in oglasna deska, je zasnovana kot kolosalna ladja, njen trup pa krasi prepoznavni logotip Louisa Vuittona. Za nekatere je to tudi metafora za matično podjetje blagovne znamke LVMH, ki trenutno tone, tako na Kitajskem kot drugod. Flavio Cereda-Parin iz družbe za upravljanje premoženja GAM se sprašuje, ali je to superjahta, ki pluje proti obetavnim novim obzorjem, ali pa morda »Titanik 2.0«.

Štiri desetletja sklepanja poslov so LVMH preoblikovala v luksuznega velikana. Skupino sestavlja 75 neodvisnih maisons, od modnih znamk, kot sta Louis Vuitton in Dior, pa vse do znamk pijač, kot sta Hennessy in Moët & Chandon, ter urarjev, hotelov, trgovcev na drobno in drugih. Lani so te blagovne znamke ustvarile 85 milijard evrov (sto milijard dolarjev) prihodkov, kar je približno štirikrat več kot druga velika konglomerata v industriji – Kering in Richemont. Ustanovitelj LVMH Bernard Arnault je bil morda prvi, ki je prepoznal, da lahko združevanje luksuznih znamk pod eno streho prinese pomembne prednosti ekonomije obsega, kot sta večja pogajalska moč pri oglaševalcih, najemodajalcih in dobaviteljih ter večja sposobnost privabljanja in zadrževanja talentov. Samo v zadnjem desetletju je gospod Arnault, ki mu pravijo tudi volk v kašmirju, požrl znanega draguljarja Tiffany & Co, luksuzno hotelsko verigo Belmond in prestižno blagovno znamko kovčkov Rimowa.