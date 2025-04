Tradicija v viharju globalizacije

V nadaljevanju preberite:

Modna industrija ni zgolj svet bleščečih oblek in luksuznih dodatkov, temveč tudi gladiatorska arena, v kateri ne manjka strateških odločitev in drznih potez, ki oblikujejo prihodnost znamk. V zadnjih desetletjih smo bili priča številnim prelomnim trenutkom, ko so velike modne hiše, na primer Gucci, prešle v roke novih lastnikov. Pred tednom dni je odjeknila novica, da je ameriška skupina Capri Holdings italijansko modno hišo Versace prodala italijanskemu modnemu velikanu Prada. Posel je vreden 1,25 milijarde evrov, nova italijanska modna skupina, ki bo združevala dve največji imeni italijanske mode, pa naj bi imela več kot šest milijard evrov letnih prihodkov.