Slovo od Diorja

»Po devetih letih zapuščam hišo Dior, hvaležna za izjemno priložnost, ki mi je bila dana,« je ob slovesu dejala kreativna direktorica ženske linije francoske modne hiše Dior, 61-letna italijanska modna oblikovalka Maria Grazia Chiuri. Svojo zadnjo kolekcijo Cruise 2026 za to znamko iz portfelja luksuznega imperija LVMH je predstavila na začetku iztekajočega se tedna v vrtovih Ville Albani Torlonia v Rimu.

Chiurijeva je svojo zadnjo kolekcijo za to modno hišo predstavila v začetku tega tedna v Villi Albani Torlonia v Rimu. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Špekulacije okoli prihodnosti Chiurijeve so se pojavljale že na zadnjem pariškem tednu mode marca ob predstavitvi kolekcije jesen/zima 2025 v vrtovih Tuileries, naslediti pa bi jo utegnil severnoirski modni oblikovalec Jonathan Anderson, ki je prejšnji mesec zapustil manjšo modno hišo Loewe (tudi LVMH) in bil imenovan za kreativnega direktorja Diorja Men. S tem bi postal prvi Diorjev umetniški vodja, ki bi vodil tako moško kot žensko linijo. Že junija bo predstavil svojo prvo moško kolekcijo za Dior.

Chiurijeva je po izobraževanju na Istituto Europeo di Design v 90. letih delala za Fendi, leta 1999 pa se je pridružila Valentinu, kjer sta s Pierpaolom Picciolijem postala kreativna sodirektorja. Leta 2016 so jo izbrali za naslednico Rafa Simonsa pri Diorju. S tem je postala prva ženska na tem položaju pri tej modni hiši. Od njenega prevzema je Dior doživel razcvet in postal druga največja blagovna znamka v lasti LVMH, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Glavna izvršna direktorica Delphine Arnault je pohvalila ogromno delo z navdihujočim feminističnim stališčem in izjemno ustvarjalnostjo Marie Grazie Chiuri. Na fotografiji njena zadnja kolekcija Cruise 2026. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Nekateri opazovalci menijo, da Dior, ki ga kot glavna izvršna direktorica zadnje leto in pol vodi lastnikova hči Delphine Arnault, postaja zastarel. A slednja je pohvalila ogromno delo z navdihujočim feminističnim stališčem in izjemno ustvarjalnostjo Marie Grazie Chiuri. Ta je v februarskem pogovoru za revijo Grazia povedala, da se modni posel močno spreminja.

»Včasih je bila moda povezana z družinskimi podjetji in obstajalo je majhno občinstvo – stranke in kupci. Zdaj je moda kot kanal in nekaj bolj priljubljenega. Je kot pop, oblika medija,« je dejala. Globalni rezultati LVMH v prvem četrtletju so bili slabši od pričakovanj, saj se je prodaja zmanjšala za dva odstotka zaradi trgovinske negotovosti, ki so jo sprožile napovedane carine ameriškega predsednika Donalda Trumpa.