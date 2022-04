Vsak ima svojo zbirko strahov

Režiser, publicist in pisatelj Goran Vojnović je v zadnjih petnajstih letih postal eden naših najbolj prepoznavnih kulturnih ustvarjalcev. Nedavno je pri založbi Goga izšla zbirka devetnajstih kratkih zgodb Zbiralec strahov. Gre za neke vrste esejistične avtobiografske poglede nase in na svet ter lastno vlogo v njem, vse skupaj pa je zabeljeno s humorjem in večnim čudenjem, še posebno nad človeško neumnostjo, ki ne le da ne pojenja, temveč se v današnjem času še stopnjuje.

Verjetno vsakogar, ki piše, prime, da bi tako ali drugače zapisal svoje otroške in mladostne zgode in nezgode. Se pisatelj zlahka ujame v past, da so tovrstni zapiski o odraščanju namenjeni predvsem njemu, v terapevtske namene?

Povsem preprosto je. Če so zapiski o odraščanju sami sebi namen, potem pač niso literatura. Najboljši pisatelji so tisti, ki nas nagovarjajo tudi takrat, ko pišejo o »ničemer«, ko pišejo o banalnostih vsakdanjega življenja, o splošnih, vsem vidnim stvarem, ki pa jih zmorejo postaviti v novo, drugačno perspektivo. Rekel bi celo, da je pisateljsko mojstrstvo najlažje prepoznati prav v pisanju, ki ne pripoveduje o ničemer izjemnem, redkem in neponovljivem.

Zbirka kratkih zgodb Zbiralec strahov je izšla pri založbi Goga. FOTO: Založba Goga

Vsak pisatelj daje, hote ali nehote, zavestno ali podzavestno, v svoje delo večje ali manjše koščke avtobiografskega pisanja. Vaši romani so odsevi vaše preteklosti in preteklosti vaše družine.

Odločitev, da napišem svoj prvi roman, je bila odločitev, da pišem o tem, kar najbolje poznam, o svojem svetu, torej tudi o sebi in svoji družini. Vse, kar sem pozneje napisal, na neki način korenini v tej odločitvi. Za moje romane se mi tako ali tako zdi, da so v svoji osnovi rekonstrukcija moje čustvene domovine oziroma literarna združitev mojih dveh svetov, tistega, v katerem živim, in tistega, ki sem ga nekoč, v otroštvu, izgubil. V romanih nisem bil nikdar neposredno avtobiografski, a vendar sem imel vedno občutek, da se v njih razgaljam na enak način kot nekdo, ki piše avtobiografijo.

V prvi zgodbi se spominjate svojega ukrajinskega pradeda. Genski zapisi so se vso zgodovino močno mešali, ne glede na to, da se je takrat težje potovalo po svetu kot danes.

Odraščal sem v času izključevalnega in nasilnega nacionalizma, ki ni razumel, pogosto pa tudi ne dopuščal kompleksnih identitet. Moj genski zapis pa je zelo mešan. Moji predniki so bili pravoslavci, grkokatoliki, katoliki in muslimani, mnogi so se še pred mojim rojstvom odrekli tako veri kot narodni pripadnosti in dolgo me je pravzaprav jezilo, da me tu, na tem prepišnem, gensko izrazito mešanem prostoru, nekdo sprašuje po moji narodnostni pripadnosti in mi jo celo vsiljuje.

Jezilo me je, da so si nacionalisti prisvojili domoljubje, ga oskubili in mi ga priskutili, čeravno sem sam vedno čutil pripadnost temu prostoru. A zame preprosto ni bilo jezika, v katerem bi to svojo pripadnost lahko izrazil. Moje pisanje je zato med drugim poskus izražanja te pripadnosti, izražanje domoljubja na nenacionalističen način.

Če so meje mojega sveta meje mojega jezika, se nam, ki smo večjezični, odpirajo mnogi svetovi, mnoge dežele, države, tudi če jezik živi naprej, države pa ni več?

Jezik veže ljudi veliko bolj kot država, ki je vendarle abstrakten, težko razumljiv pojem. Ko govorimo o Sloveniji, ki jo imamo radi, govorimo o prostoru, o kulturi, o krajih in ljudeh. Pa tudi o jeziku in o vsem, kar je bilo v tem jeziku napisanega. In ta Slovenija je veliko večja in pestrejša od Republike Slovenije.

Še večja je tovrstna neskladnost pri moji materinščini, ki jo govorijo v štirih različnih državah, ki mi same po sebi niso preveč ljube in nikakor niso moje. A prostor, ki ga te države zasedajo, je moj, še bolj pa so moje kulture, ki na tem prostoru nastajajo. Še posebno zato, ker je to tudi prostor spomina. Prostor namreč, v nasprotju z državami, ohranja močno, nepretrgano vez s preteklostjo.

Zagotovo niste bili edini fant na šolskem plesu, ki se je počutil tako, kot ste se vi. Osamljenost, nepripadnost se vleče tudi v odraslo življenje in je gotovo ena najpogostejših tem v umetnosti.

Morda je to prevladujoče čustvo človeka. Še posebno v današnjem času. Sam najbrž brez tega čustva ne bi imel tako močne potrebe po izražanju, ker se je moja občutljivost razvila prav iz občutka odtujenosti, nepripadnosti, izločenosti. Predvsem pa se umetniki praviloma bolje počutimo v manjšini kot večini. Do umetnikov, ki uživajo biti v večini, sem nekoliko zadržan.

Presunljiva je naslovna zgodba Zbiralec strahov, saj nam vsem, še posebno pa moškim, vsiljujejo in zapovedujejo neustrašnost.

Patriarhalna družba je seveda globoko krivična do žensk, a paradoksalno ne prizanaša niti moškim. Ravno zato, ker jim vsiljuje neustrašnost. Ko so moškemu vsi podrejeni, je težko biti šibak, težko je biti negotov, poln dvomov in strahov. Težko je torej to, kar v resnici je.

Patriarhat moške sili, da se pretvarjajo pred drugimi in pred seboj, da hodijo naokrog z masko človeka, ki vse ve in vse zna, za to fasado pa se pogosto sesedajo sami vase. Emancipacija žensk je zato povezana z emancipacijo moških, ki bi si končno morali drzniti priznati, da niso vsemogočni.

»Našim otrokom dolgo ni treba odrasti, ni jim treba razumeti svoje vloge v družbi in prevzeti svojega deleža odgovornosti,« pravi Goran Vojnović. FOTO: Jože Suhadolnik

Poleg strahu pred smrtjo je verjetno strah vseh strahov tisti pred neuspehom, ki nas tako rad ohromi, pa naj bo na izpitu na fakulteti, v prvem pogovoru z dekletom, ob nastopu na odru … Neoliberalna mantra je, da moramo biti boleče lepi, boleče zdravi in boleče srečni, a tudi boleče uspešni, mar ne?

Uspeh je zelo subjektivna stvar, današnja družba pa subjektivnosti ne dopušča. Marsikdo bi se lahko čutil uspešnega, a ker ga kot takšnega ne vidijo drugi, se tudi sam težko zadovolji s tem, kar ima. Drugi pa naš uspeh pogosto ocenjujejo na podlagi napačnih kazalcev. Na podlagi denarja, recimo.

Denarja pa ima vsakdo lahko hkrati veliko ali malo, odvisno pač od tega, s kom se primerjaš. To lahko vidimo pri zdravnikih in njihovem boju za višje plače, ki je deloma legitimen, deloma pa skrajno ignorantski. Vsi v Sloveniji imamo namreč občutno nižje plače oziroma prihodke od svojih avstrijskih ali nemških kolegov, ne le zdravniki. Profesorji, politiki, novinarji ali pisatelji, vsi smo plačani manj, kot bi bili, če bi svoj poklic enako uspešno opravljali na Norveškem.

In vsi smo plačani več, kot so naši kolegi v Bosni. To pa seveda ne pove ničesar o kakovosti našega življenja v Sloveniji, še manj o uspešnosti kogarkoli izmed nas. A tega se premalo zavedamo. Kot običajno želimo tudi pri uspehu poenostaviti kompleksne reči.

Otroci smo kar krivični do staršev, ki si, kmalu potem, ko se odselimo, uredijo stanovanje ali hišo, kot da nas tam nikoli ni bilo. Naša postelja, pa tudi obilica drobnarij, ki so nas kot popkovina vezale na naše nekdanje domovanje, izgineta.

Če imamo srečo, potem odraščamo z občutkom, da se življenje staršev vrti okoli nas. In verjamem, da to v veliko primerih ni lažen občutek, da veliko staršev res živi za svoje otroke. Tudi sam sem imel kot otrok tak občutek in zdaj, ko imam svoje otroke, se moje življenje vrti okoli njih. Tako naposled lahko vidim obe plati tega zapletenega odnosa in bolje razumem svoje starše, predvsem njihovo željo, da bi popkovino prerezali, in hkratno nezmožnost, da to storijo.

V določenih kulturah je rezanje popkovine dokaj nasilno, na severu se otroci praviloma že pri osemnajstih letih odseljujejo od svojih staršev. Pri nas so ločitve otrok od staršev blažje in bolj spontane, a posledica tega je daljša nesamostojnost otrok.

Našim otrokom dolgo ni treba odrasti, ni jim treba razumeti svoje vloge v družbi, prevzeti svojega deleža odgovornosti. In to se nam v družbi pozna. Slovenija je, denimo, država, v kateri nadpovprečno visok delež otrok prevzeme vrednote svojih staršev.

V zgodbah se dotaknete tudi zla, ki se je dogajalo na različnih koncih sveta. Od Phnom Penha do Srebrenice in povojnih pobojev, od Auschwitza do vojne v Ukrajini. Ko sem bil sam v krematoriju Birkenau, mi je postalo slabo, saj so betonske stene kar kričale, kaj se je tam dogajalo.

V Berlinu sta nedaleč stran od znamenitega spomenika holokavstu, po katerem ljudje brezskrbno posedajo in celo poskakujejo, kakor bi bile betonske krste prostor za piknik, v bližnjem parku položena velika kamna, ki sta tam v spomin na srečanje nemškega kanclerja Gerharda Schröderja in ruskega predsednika Vladimirja Putina leta 2003 oziroma »za boljši svet in mir«.

Slabih dvajset let pozneje Putinova vojska izvaja vojne zločine, ki bodo nekoč najbrž tudi pravno označeni za genocid, Schröder pa molče šteje milijone, ki jih je zaslužil kot član nadzornih svetov ruskih energetskih korporacij.

Med zelo kratkim sprehodom lahko tako na lastne oči opazujete, kako brezbrižnost ljudi na eni strani in sprevrženost voditeljev na drugi nujno pripeljeta do vedno novih grozodejstev.

»Demokracija je predvsem vladavina demokratičnih načel in standardov, vladavina spodobnosti, prava in javnega interesa oziroma družbenega konsenza.« pravi Goran Vojnović. FOTO: Jože Suhadolnik

Iz številnih zgodb kot rdeča nit odsevajo predsodki, s katerimi smo napolnjeni in nam jih tudi vedno nove vsiljujejo. Čez noč je postalo vse rusko tako slabo, da so recimo nekateri orkestri prenehali izvajati glasbo Dmitrija Šostakoviča.

Ja, težko je v teh časih ločevati rusko kulturo od ruske države. Sploh zato, ker ne vidimo vseh Rusov, ki nasprotujejo vojni, vseh, ki se v Rusiji postavljajo po robu neusmiljenemu avtokratskemu sistemu in s tem tvegajo veliko več kot mi, ki Rusom nasprotujemo z varne razdalje.

Zato se počasi, a vztrajno ustvarja občutek, da je Putin Rusija in da je Rusija Putin, občutek, ki ga mnogi z gnusom zavračajo, a se mu je po vseh grozodejstvih ruske vojske v Buči, Mariupolju in drugod težko upreti.

A to bi vendarle morala biti naša dolžnost, nas, ki lahko ohranjamo vsaj kanček distance in ki zato moramo razumeti, da Šoštakovič ali Čajkovski pač ne moreta biti odgovorna za to, kar danes v Ukrajini počnejo njuni rojaki. Predvsem pa bi morali uvideti, da protiruska histerija Ukrajincem prav nič ne pomaga.

Reciva še kakšno o nostalgiji. Mnogi nostalgijo za mladostjo zlahka povežejo z nostalgijo za nekdanjo državo. Čeprav je prav malo nostalgije za prejšnjim političnim režimom, pa verjetno mnogi pogrešamo skupni jugoslovanski kulturni prostor, ki so ga povezovali Stevo Žigon, Milena Dravić, Bata Živojinović in Boris Dvornik, Buldožerji, Bijelo dugme, Azra, Ekatarina Velika, Leb i sol, Rambo Amadeus in mnogi drugi.

Nostalgija je pač problem povsod, kjer je preteklost nečedna. In preteklost je nečedna skorajda povsod, ne le pri nas. Ob tem pa je nostalgija za minulimi časi pogosto le izraz nezadovoljstva s sedanjostjo. V določenem trenutku je tudi jugonostalgija postala oblika protesta zoper nevzdržno tranzicijsko realnost, vračanje v tako imenovane dobre stare čase je bilo neke vrste upor, a se je to na žalost kmalu izrodilo in je jugoslovanska preteklost postala le še prodajni artikel. A na srečo ima vsaka nostalgija svoj rok trajanja in kmalu se bomo le še redki spominjali, kako je ime tistemu pevcu, ki je nekoč pred našo norostjo pobegnil na Nizozemsko.

Čeprav je imel prejšnji enopartijski sistem veliko napak, pa tudi demokracija proti njim ni imuna.

Naš problem z demokracijo je morda ravno v tem, da jo neprestano primerjamo s prejšnjim sistemom in da se nam zato marsikaj zdi sprejemljivo le zato, ker je bolje, kot je bilo. In obratno, ko se izkaže, da ima demokracija svoje napake, mnogi začutijo zadoščenje, češ, saj ste to hoteli, zdaj pa imate.

A po tridesetih letih bi morali na demokracijo gledati neobremenjeni s preteklostjo in jo presojati zgolj v primerjavi z razvitejšimi demokracijami danes. Je pa primerjanje sedanjosti s preteklostjo privlačno, tudi sam to ves čas počnem, neprestano se oziram nazaj in to, kar je bilo, primerjam s tistim, česar ni več, vlečem vzporednice, a se hkrati zavedam, da ima to svoje omejitve in da je takšen, zrcalni pogled na našo resničnost pogosto varljiv.

Demokracija ima nedvomno resne težave povsod po svetu, pri nas pa je v zares globoki krizi, iz katere se bomo težko izkopali. Ker demokracija niso le volitve, kot se nekaterim zdi. Demokracija je predvsem vladavina demokratičnih načel in standardov, vladavina spodobnosti, prava in javnega interesa oziroma družbenega konsenza. Ko tega ni in ko demokratične institucije, kot sta računsko sodišče ali protikorupcijska komisija, postanejo same sebi namen, težko govorimo o demokraciji, četudi še imamo volitve.

Zakaj mora biti navijanje športnih navdušencev polno zlobe in nasilja? Navsezadnje je to le šport, ali je tekma morda stilizirana vojna med našimi in vašimi?

Nekje se najbrž morajo sproščati frustracije ljudstva. Skriti v množici lahko tudi najbolj ponižani posamezniki izkričijo svoj bes in obup. A če dobro pomislite, je položaj nogometnega navijača na tribuni zelo podoben položaju tviteraša.

Oba mahata s slovensko zastavico in nekaznovano žalita, zmerjata in psujeta, ne da bi se bala, da ju bo kdo zaradi tega na gobec. In kdorkoli je bil kdaj na kakšni nogometni ali košarkarski tekmi, ve, kako zelo paše iz sedemnajste vrste nadreti sodnika ali koga drugega. Pravzaprav se mi zdi, da to zadnji dve leti živimo. Z nečim smo znervirali svoje oblastnike in oni zdaj s tribun kričijo na nas in nas obmetavajo s kovanci. Mi pa moramo igrati naprej.