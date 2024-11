Vsaka skodelica ima potencial, da prinese še več užitka

V nadaljevanju preberite:

Jamesu Hoffmannu samo na youtubu sledi skoraj 2,2 milijona ljudi. Kar nekaj jih je bilo tudi v dvorani na nedavnem festivalu kave v Ljubljani: po koncu debate se je oblikovala dolga kača ljudi, ki so potrpežljivo stali v vrsti, čakali na kako besedo in skupno fotografijo. Nobenega dvoma ni bilo, da je bil Britanec ime številka ena festivala in najverjetneje tudi edini pravi svetovni superzvezdnik, ko gre za kavo.

V čem je skrivnost njegovega ugleda? V izjemno širokem znanju in verodostojnosti. Na njegovem youtube kanalu skoraj ni vprašanja, ki se ga ne bi lotil, trikov, pa testov, ki so za uporabnike verjetno najbolj uporabni. Vse, kar preizkuša, kupi, tako da je odvezan sladkih besed, namenjenih sponzorjem in oglaševalcem. Pa še nekaj je zaslužno za njegov uspeh: njegov videz, frizura, simpatični pleteni puloverji, ki jih rad nosi, predvsem pa način govorjenja. Stara šola BBC.