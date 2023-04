Vsakič znova me gane, ko se partnerja po dolgem času objameta

V nadaljevanju preberite:

Specialistka zakonske in družinske terapije mag. Irmina Rakun Alif je kot prva v Sloveniji pridobila mednarodno licenco za izvajanje terapij in supervizij po pristopu na čustva osredotočene terapije (Emotionally Focused Therapy, krajše EFT). Psihoterapijo za posameznike, pare in družine ter svetovno znani izobraževalni program delavnic za pare Močno me objemi izvaja v svoji zasebni praksi že 13 let. Na Fakulteti Sigmunda Freuda v Ljubljani deluje kot supervizorka in učna terapevtka.