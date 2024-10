Vse bolj desno Unijo čaka naporna politična jesen

V nadaljevanju preberite:

Kljub izidu francoskih parlamentarnih volitev julija, na katerih je presenetljivo zmagala levica, a predsednik Emmanuel Macron ljudske volje ni upošteval in je nastavil desnega premierja, se trend obračanja na desno v Evropi nadaljuje. Zadnji primer je Avstrija.Pri severnih sosedih je tradicionalna desna ljudska stranka (ÖVP) v nedeljo grdo izgubila parlamentarne volitve. Z vrha so jo potisnili skrajno desni svobodnjaki (FPÖ). Ta stranka je pri nas najbolj znana po tem, da jo je nekoč vodil pokojni koroški deželni glavar Jörg Haider, ki je politično kariero zgradil na razpihovanju sovraštva do koroških Slovencev. Nekateri predstavniki rojakov onstran Karavank ocenjujejo, da je zmaga nekdaj Haiderjeve stranke zanje katastrofa.

Poleg najbolj svežega avstrijskega primera je po junijskih evropskih volitvah sledilo še nekaj premikov v desno. Najbolj skrb vzbujajoči so zaradi njene velikosti in izjemno problematične preteklosti zmage skrajno desne Alternative za Nemčijo v nekaterih nemških zveznih deželah. Veliko nelagodja je povzročil tudi razplet politične krize na Nizozemskem. V državi, kjer so bili ponosni, kako velikodušno sprejemajo priseljence in kako uspešno jih vključujejo v družbo, je po večmesečni politični krizi vlado sestavila mešanica desnih in skrajno desnih strank, v njej pa ima glavno besedo eno najbolj skrajnih političnih združenj na stari celini.