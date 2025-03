Vse, kar potrebuje, ima pri sebi – kolo, toyoto, Kanado

V nadaljevanju preberite:

V tretjem poskusu je Škofjeločanu uspelo zadihati v zanj popolnemu svetu, kjer so skulirani tako ljudje kot črni medvedi, pume in črne vdove pa malo manj. Sedemindvajsetletni Škofjeločan živi v avtu, pozimi ta čas dela v avtomehanični delavnici, poletja pa ob delu pod milim nebom prekolesari. Da moraš vsak dan živeti, kot da je zadnji, je spoznal, ko je med meditacijo na drevesu telebnil na trdna tla in si zlomil tilnik.