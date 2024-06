Vsestranski hollywoodski velikan

V nadaljevanju preberite:

Vsestranski. Ko je nedavno v 89. letu starosti umrl kanadski filmski igralec Donald Sutherland, se je ta pridevnik znašel v naslovu, podnaslovu ali uvodu vsake vesti o njegovi smrti. Izjemno vsestranski, eden najbolj vsestranskih v Hollywoodu … Dovolj je že, da pogledamo dve vlogi, ki sta zacementirali njegov status igralske legende. Prva je iz leta 1970, ko je v vojni črni komediji M*A*S*H pod režijsko taktirko Roberta Altmana upodobil vojaškega kirurga, druga pa je nastala v 21. stoletju, in sicer je v izjemno popularnih distopičnih filmih Igre lakote igral predsednika Snowa. »Čeprav se je pojavil v velikem številu zanič filmov, je bil vselej gledljiv. Spominjal je na človeka, ki hodi po vrvi, razpeti med nezahtevnimi deli na eni strani, na drugi pa so bila tista, v katerih je lahko tvegal,« so pri Guardianu zapisali v njegovem nekrologu. V dolgoletni karieri je nastopil v več kot 190 filmih in TV-serijah, igral pa je tudi na gledaliških deskah. Za nobeno od številnih vlog ni osvojil večje filmske nagrade in velja za enega najboljših igralcev, ki nikoli niso bili nominirani za oskarja, kar je Ameriška filmska akademija skušala popraviti leta 2017 in mu podelila častni kipec.