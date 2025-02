Žal mi je, da smo tako hitro zdrsnili v neoliberalizem

V nadaljevanju preberite:

Kako preseči omejitve neoliberalizma in ustvariti uravnoteženo prihodnost, je ključni izziv za trajnostno delovanje in ohranitev družbe in planeta Zemlja. O tem smo govorili z dr. Violeto Bulc, nekdanjo evropsko komisarko in podpredsednico vlade v času Mira Cerarja. Danes je Bulčeva kuratorko gibanja Ekocivilizacija, ki spodbuja zavestno odločanje za naravo, posameznika in skupnost.

Verjamete, da se supermoč posameznikov in družb skriva v povezovanju, ne glede na okolje, v katerem delujemo, naš status, moč, vpliv ali premoženje.

Mislim, da se v tem skriva velika skrivnost – začeli smo se povezovati na ravni iskrenih vibracij. V življenju sem igrala številne vloge in delovala v različnih okoljih. Vedno znova sem iskala stik z ljudmi, ki so resonirali z neposredno iskrenostjo. In takšne ljudi srečuješ povsod – tudi v najzahtevnejših tehnoloških okoljih, kjer sem dolgo ustvarjala, v političnih in gospodarskih krogih, tako doma kot v tujini.

Srečuješ jih med kmeti, v slovenskih Alpah, na Dolenjskem ali Primorskem. Povsod obstajajo ljudje, ki so že usklajeni sami s sabo in na neki način živijo svoje poslanstvo ter svoje življenje v polnosti.