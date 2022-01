Zbiralka moških in diamantov

V nadaljevanju preberite:

Danes je veliko zvezdnikov in še več zvezdnic slavnih predvsem po tem, da so slavni. Zato bi lahko kdo napačno sklepal, da gre za razmeroma nov fenomen, povezan s televizijo in predvsem internetom, kjer je prava poplava oseb, ki so zaslovele s tem, da brezsramno razkrivajo svojo ne nujno zelo zanimivo zasebnost. A fenomen slavnih po tem, da so slavni, je veliko starejši. Morda celo prva predstavnica te vrste je bila Madžarka Zsa Zsa Gabor, ki bi bila prihodnjo nedeljo stara 105 let. Toliko jih sicer ni dočakala, veliko manj pa tudi ne.