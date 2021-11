Živali na robu izumrtja: Brez tega krogotoka tudi človek izgine

V nadaljevanju preberite:

Srna ne prečka ceste, temveč cesta prečka gozd. Tega pomembnega stavka še vedno mnogi ne razumemo zares in tudi to je eden od bistvenih razlogov, zakaj številne čudovite in izjemno koristne živalske vrste našega planeta v naravi izumirajo. Po zaslugi naravovarstveno usmerjenih znanstvenikov v programih ponovne naselitve na določenih območjih nekatere živali vsaj deloma doživljajo preporod, pa čeprav so jih že razglasili za izumrle. Med njimi so klavžar, sivi volk, veliki mravljiščar, smokulja, severni jelen, evrazijski ris, evropski bizon, arabski oriks, gepard in bober. Ste vedeli, da je njegova odsotnost lahko vzrok večjega poplavljanja in pomanjkanja rib?