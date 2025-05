Življenje nagrajuje zahtevnost, ne papirjev

V nadaljevanju preberite:

Inflacija odličnih ocen v osnovni šoli je vplivala na odločitev, da mora NPZ dobiti tudi veljavo kot merilo za vpis v srednjo šolo z omejitvijo vpisa. Direktor Državnega izpitnega centra (RIC) dr. Darko Zupanc priznava, da rešitev verjetno ni najboljša, a je vsekakor boljša od prejšnje. Obeta se tudi sprememba pri prehodu poklicnih maturantov na univerzitetni študij. Doslej so lahko prehajali z opravljenim tako imenovanim petim predmetom splošne mature, zdaj pa bi morali opraviti na splošni maturi slovenščino, matematiko in tuji jezik. Zupanc, ki ob 30-letnici mature odhaja v pokoj, še vedno pa uči fiziko na Gimnaziji Kranj, meni, da je ta odločitev najbolj v prid prav dijakom s poklicno maturo.

»Zahtevna šola in objektivno ocenjevanje sta za revnejše najboljša popotnica. Če to, česar ne zmore vsak, ker je zahtevno, zmorem in naredim, bom dobil odlično spričevalo in dobro zaposlitev. Zdaj imajo v Sloveniji vsi približno enako vredne diplome. To je teren za zveze in poznanstva.«

»Kdor mlade res sovraži, naj vpelje sprejemne izpite. Poleg mature bodo vse poletje hodili na sprejemne izpite in celo iz istih predmetov. Predlagateljem se ne bo niti izšlo, ker imamo zdaj toliko različnih univerz in fakultet, da se bodo termini izpitov prekrivali.«