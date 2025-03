Samo en rok, čeprav NPZ lahko odloča o vpisu

Učenci tretjih, šestih in devetih razredov bodo v ponedeljek pisali prvi izpit nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), najprej je na vrsti slovenščina. Tokrat bo NPZ tudi eno od meril za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa, čeprav je samo en rok in torej le ena možnost. Če bo otrok zbolel, mu bodo dosežek določili s posebnim izračunom, a le, če bodo starši predložili zdravniško opravičilo.

Infografika Delo

Za tretješolce je NPZ letos prvič obvezen, za šestošolce in devetošolce pa že dolgo, a se nikoli ni popolnoma nič zgodilo, če ga otrok ni pisal. Po novem je treba imeti opravičljiv razlog za neudeležbo, med katere sodijo bolezen, naravna ali druga nesreča, smrt v družini, aktivna udeležba na mednarodnem tekmovanju iz znanja ali veščin, aktivna udeležba na velikem mednarodnem športnem tekmovanju in »drugi utemeljeni razlogi«. Starši bodo morali ravnatelju v 24 urah sporočiti, zakaj učenca na NPZ ni bilo, nato pa mu najpozneje v treh delovnih dneh predložiti dokazila pristojnih institucij oziroma organov, iz katerih je razvidno, zakaj učenca ni bilo na izpit. Na podlagi dokazil bo ravnatelj odločil, ali je učenec manjkal upravičeno ali ne.

Zadeva ni nepomembna predvsem za devetošolce, ki se bodo vpisali na srednjo šolo z omejitvijo vpisa, saj je med merili za vpis po novem tudi NPZ. Dosežki pri matematiki in slovenščini bodo šteli skupno do največ 40 odstotkov za vpis, ocene v zadnji triadi pa do 60 odstotkov. Če bo otrok manjkal upravičeno, bodo njegov dosežek na NPZ določili kot mediano dosežkov vrstnikov, ki imajo enak seštevek iz ocen v zadnji triadi pri tistem predmetu, pri katerem izpita ni pisal. Če opravičila ne bo imel, bo imel iz NPZ nič točk in bo imel ob morebitni omejitvi vpisa vrata na srednjo šolo zaprta.

Iskanje opravičil

Ravnatelji že dolgo opozarjajo, da nekatere otroke zelo redko vidijo pri pouku, starši pa pišejo opravičila po tekočem traku. Tudi zato podpirajo, da mora biti ob bolezni otroka opravičilo zdravniško – ne le pri NPZ. Več staršev pa je ta teden dobilo obvestilo, ki so ga ravnateljem poslali iz Sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva, da izdajanje potrdil ni vključeno v storitve, ki jih krije ZZZS, zato bodo stroške izdaje opravičila plačali starši.

Kot nam je včeraj odgovoril predsednik Sekcije za primarno pediatrijo Denis Baš, so zadevo ponovno proučili in se odločili, da bodo zdravniška potrdila o upravičeni odsotnosti otroka od pisanja NPZ iz zdravstvenih razlogov brezplačna. Poudaril pa je, da morajo starši že prvi dan otrokove odsotnosti stopiti v stik z izbranim pediatrom, saj za nazaj opravičil ne morejo izdajati, ter dodal: »Za nadaljevanje sodelovanja v dobro otrok v prihodnje prosimo za pravočasno medresorsko uskladitev vseh deležnikov in vključitev izvajalcev v proces odločanja.«

Ne bodo prišli

Čeprav bo NPZ eno od meril za vpis v srednjo šolo z omejitvijo vpisa, bo imel le en rok. Že lani so nam na ministrstvu pojasnili, da se za več rokov niso odločili, ker bi to pomenilo »dodatno obremenitev za učence, šole in organizacijo dela na šolah, zaradi nezmožnosti priprave po težavnosti na točko natančno enakih preizkusov znanja in ker bomo imeli pri dveh različnih preizkusih praviloma dve različni povprečji dosežkov NPZ«. Če bo otrok bolan, bodo torej o njegovi usodi odločali njegovi vrstniki. Če otrok veliko zna, bi bilo zanj bolje, če bi lahko pisal sam. Če so bile kakšne ocene v spričevalu podarjene, bo verjetno na boljšem, če bodo zanj pisali drugi. Tako so na družbenih omrežjih že zakrožila sporočila staršev, ki so prostodušno priznali, da bodo njihovi otroci ostali doma, ker se tako bolj izplača.

»To je natančno to, kar smo napovedali, da se bo zgodilo, saj nekateri vedo, da znanja nimajo in da si je lažje nekje dobiti opravičilo. Prav zato smo zagovarjali drugi rok,« je ostra predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič. Dodala je, da smo pri vsem tem pozabili na otroke: »Nekateri so v hudi stiski, še posebno tisti, ki se nameravajo vpisati na najbolj želene gimnazije. Torej tisti, ki imajo tako ali tako dobre ocene. Tudi starši so pritiskali, naj jih pripravljamo na NPZ. Tega nismo počeli, ker to delamo sproti. So se pa pojavili tudi nekateri ponudniki webinarjev s pripravami na NPZ. Ugotovili smo, da gre za reklame, jih nismo pošiljali naprej.«