Največ kandidatov si želi v srednje strokovne šole, sledijo gimnazije

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na spletni strani objavilo stanje prijav na programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za vpis v prihodnjem šolskem letu. Rok za prijavo je potekel 2. aprila.

Razpisanih je bilo 26.008 prostih mest, nanje se je prijavilo skupno 23.933 kandidatov. Prostih mest je torej še precej, a želje niso razporejene v skladu s prostimi mesti. To je še najbolj vidno pri gimnazijah. Na 7728 prostih gimnazijskih mest se je prijavilo 8047 kandidatov, kar predstavlja sicer 33,6 odstotka vseh prijavljenih.

Največ prijavljenih je v programe srednjega strokovnega izobraževanja, skupno 10.187 (42,6 odstotka vseh), prostih mest pa je skupno 10.568. V programih srednjega poklicnega izobraževanja je na voljo 6852 prostih mest, prispelo je zgolj 4872 prijav (20,3 odstotka vseh). V programih nižjega poklicnega izobraževanja je razpisanih 860 prostih mest, prijavljenih je 827 kandidatov.

Z ministrstva poročajo, da podatki o deležih prijavljenih kandidatov kažejo, da letošnje stanje ne odstopa od dosedanjih: »Tudi letos se nadaljuje trend povečanega zanimanja za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja, kot vsako leto pa se največ kandidatov prijavi v programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja.«

Letos osnovno šolo zaključuje 21.986 devetošolcev, kar je 681 več kot lani. Še več je prijavljenih kandidatov, ker se v programe nižjega poklicnega izobraževanja lahko vpišejo tudi učenci, ki bodo letos opravili osnovnošolsko obveznost in so zaključili vsaj sedmi razred. V srednje šole prihajajo tudi nekateri, ki so se prej šolali v tujini, na nekatera mesta pa bodo kandidirali tudi dijaki prvih letnikov, ki bi se vpisali v drug program.

Kandidati imajo zdaj do 6. maja možnost, da prijavo iz katerega koli razloga prenesejo na drugo šolo ali v drug program. Na ministrstvu pri tem mirijo, da je prostih mest še dovolj: »Tudi znotraj gimnazijskih mest je kljub vsemu na voljo dovolj mest. Nekaj šol, predvsem tistih, ki izvajajo gimnazijski program, se bo namreč zagotovo odločilo, da bo sprejelo kakšnega novinca več, in sicer na račun mest, ki so v oddelkih rezervirana za morebitne ponavljavce, saj slednjih ne pričakujejo veliko. Na ta račun in z oblikovanjem nadnormativnih oddelkov vsako leto pridobimo zagotovo okoli 500 dodatnih prostih mest.«

Letos je sicer v enačbi, poleg ocen v sedmem, osmem in devetem razredu, tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Dosežki na NPZ bodo upoštevani kot merilo v primeru omejitve vpisa. Prve informacije o dosežkih na NPZ bodo znane 22. aprila. Ali ima šola omejitev vpisa, bo znano v začetku junija.