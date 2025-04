Tisti, ki niso pisali NPZ, bodo najdlje v negotovosti

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo, na katere srednje šole želijo bodoči dijaki. Letos bodo ob omejitvi vpisa prvič šteli tudi dosežki na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ). Rezultati bodo znani še pred zaključkom prenosa prijav in imele jih bodo tudi srednje šole. Tisti, ki so NPZ pisali, se bodo tako lažje odločili, ali prijavo prenesti na drugo šolo ali ne. Tisti, ki NPZ niso pisali, bodo čakali do konca devetega razreda.



Ministrstvo je sporočilo, da se je na razpisanih 26.008 prostih mest prijavilo skupaj 23.933 kandidatov. Prostih mest je torej še veliko, a želje niso razporejene skladno s prostimi mesti. Največ presežka je na gimnazijah, kamor želi okoli tretjina prijavljenih. Največ prijavljenih pa je v programe srednjega strokovnega izobraževanja, nadaljuje se tudi trend vse večjega vpisa v programe nižjega poklicnega izobraževanja.



Vpis novincev v srednje šole. VIR: Ministrstvo RS za vzgojo in izobraževanje

Kandidati imajo do 6. maja možnost, da prijavo iz kateregakoli razloga prenesejo na drugo šolo ali v drug program. Na ministrstvu mirijo, da je prostih mest še dovolj na vseh programih: »Nekaj šol, predvsem tistih, ki izvajajo gimnazijski program, se bo gotovo odločilo, da bodo sprejele kakšnega novinca več na račun mest, ki so rezervirana za morebitne ponavljavce, saj teh ne pričakujejo veliko. Na ta račun in z oblikovanjem nadnormativnih oddelkov vsako leto pridobimo okoli 500 dodatnih prostih mest.«

Veliki vpis

Na Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik želi letos 172 mladih, prostih mest imajo 112. Ravnatelj dr. Branislav Rauter je dejal, da si želijo, da bi jih lahko čim več vzeli: »Morali se bomo odločiti, ali bomo odprli še en oddelek, kar bi radi naredili tudi za Kamnik, to nas prosi tudi župan, zato da ne bi zaprli vrat Kamničanom. Ampak največji problem je prostor, naša šola že zdaj poka po šivih.«

V zadnjih letih so na šole v okolici Ljubljane odhajali tudi Ljubljančani, potem ko niso bili sprejeti na ljubljanske gimnazije. Tudi letos je veliko zanimanja za gimnazije Bežigrad, Poljane, Jožeta Plečnika, športni oddelek Šiške … Hkrati pa je zelo veliko zanimanja, v deležu še precej več kot za gimnazije, za nekatere srednje strokovne in poklicne šole ter programe nižjega izobrazbenega standarda.

Vpis v srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo. FOTO: Leon Vidic/delo

Nekatere srednje šole so že objavile, koliko točk iz ocen morajo imeti kandidati, ki se želijo vpisati k njim. Če bo na teh šolah omejitev vpisa, ne bodo pomembne le ocene, ampak tudi dosežki na NPZ. Ti bodo znani 22. aprila, so pojasnili na ministrstvu: »Takrat jih bomo uvozili v vpisno aplikacijo, zato bodo srednje šole imele na voljo podatke tudi o dosežkih na NPZ. Hkrati se bodo takrat tudi izračunale informativne točke, pri čemer se bodo upoštevale ocene 7. in 8. razreda in dosežki na NPZ.« Tisti, ki NPZ niso pisali in imajo za to opravičilo, bodo nadomestne točke dobili šele po koncu 9. razreda, so pojasnili na ministrstvu.

Negotovost

Alenka Krapež, ravnateljica Gimnazije Vič, na katero želi 222 kandidatov, prostih mest pa imajo 168, je dejala, da je vesela, da bodo dobili vse podatke že 22. aprila: »Tako bodo kandidati videli vrstni red in se bodo lažje odločili za morebitni prenos prijave. Z objavljanjem točk vsem pomagamo, zato je stres manjši. Drugi krog je lahko res neprijeten.«

Kandidati lahko prijave za vpis v srednjo šolo prenesejo do 6. maja. Vmes bodo že znani rezultati nacionalnega preverjanja znanja. Tisti, ki NPZ niso pisali, bodo točke dobili ob koncu 9. razreda.

A nekateri starši so zelo zaskrbljeni. Pisal nam je oče devetošolca, ki opozarja, da je negotovost letos prevelika: »Zgolj na podlagi ocen je nemogoče realno oceniti možnosti za vpis in marsikomu se lahko zgodi, da se ne bo mogel vpisati na želeno šolo. Treba je upoštevati, da se bodo nekatere šole zaprle že v prvem roku in potem bodo ostale le še šole z drugim. Učenci, ki iz opravičljivih razlogov niso pisali NPZ, pa bodo kaznovani, saj bodo vedeli najmanj in bodo morali najdlje čakati na informacije.« Dodal je, da bodo tudi razlike med otroki velike: »Nekatere šole so imele celo priprave na NPZ, druge se niso pripravljale ali skoraj nič.«

Ravnateljica OŠ Danile Kumar in predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič je dejala, da učence res skrbi: »Zadeva bi bila rešena, če bi bil še en rok, kot smo predlagali. Pa tudi, če bi že ob prvi prijavi na srednjo šolo lahko navedli tri šole, za kar se že nekaj časa zavzemamo.«