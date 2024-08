Zoran Predin je svetoven, a naš

V članku preberite:

Nedelo je imelo privilegij, da si je dokumentarni film Praslovan, katerega osrednji lik je Zoran Predin, ogledalo še pred svetovno premiero, ki bo danes na Sarajevskem filmskem festivalu. O glasbeniku, pesniku in frontmanu, ki je z Lačnim Franzem osupnil jugoslovansko sceno in pozneje v solistični karieri odkril nešteto odtenkov ustvarjalnosti, pripovedujejo številni njegovi sopotniki, ki pravijo:On je najprej antizvezda. On je čudo, izjemen, sijajen umetnik. O njem bi lažje kot to, kaj je, povedali, kaj ni. Najprej me je zadel z besedilom. Zelo počasi interpretira. Bil je svetoven, a naš. Režiser Slobodan Maksimović je posnel odličen in duhovit portret ustvarjalca, katerega besedila poznajo vsi, a jih mnogi še vedno napačno razumejo.