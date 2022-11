Akrobat umrl po nesreči na trampolinu

Po tem, ko je 12. novembra v športnem parku na Leskovškovi cesti v Ljubljani med treningom oseba padla med športne blazine in se huje poškodovala, so danes s policijske uprave Ljubljana sporočili, da je zaradi hudih poškodb umrla. Policisti po doslej zbranih informacijah znakov morebitnih kaznivih dejanj niso ugotovili, vendar nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah.

V trampolinskem parku Woop! na Leskoškovi cesti v Ljubljani je v soboto oseba med športno vadbo na trampolinu padla v jamo pod trampolinom in se hudo poškodovala. Prvo pomoč so ji nudili pripadniki Gasilske brigade, nato pa so jo reševalci odpeljali v bolnišnico.

Generalni direktor parka Woop! Miran Razoršek je potrdil, da je bil v nesreči udeležen »polnoletni profesionalni akrobat in član akrobatske skupine, ki prostore trampolinskega parka vsakodnevno uporablja za svoje treninge«. Pojasnil je še, da se je nesreča zgodila zaradi napačnega pristanka v gimnastično jamo s penami med izvajanjem zahtevnejšega elementa na trampolinu. Ob tem so bili sicer po njegovih zagotovilih izpolnjeni vsi pogoji za varno uporabo in preventivni ukrepi.