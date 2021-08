Avtocestna policija uspešno odkriva kršitelje

V akcijah nadzora hitrosti in drugih kršitev so avtocestni policisti zaznali 91 kršitev.

Učinkoviti kratkotrajni nadzori

Preveč naloženih 14 vozil

Ljubljanska avtocestna policija je po poročanju STA doslej opravila več nadzorov, zadnjega v ponedeljek. Ustavili so več kot sto tovornih vozil in avtobusov ter ugotovili nad 30 kršitev, med drugim preobremenjena vozila, vožnjo pod vplivom alkohola ali brez vozniškega dovoljenja. Nadzori so po oceni inšpektorja Matije Mandlja učinkoviti in bodo z njimi nadaljevali.Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana je od 1. junija dalje, ko je začela z delom, opravila 11 nadzorov prometa na avtocestnem križu, in sicer na območju, ki ga pokriva ljubljanska enota, je včeraj medijem na sedežu enote v Lukovici pojasnil direktor Uprave avtocestne policije Andrej Jurič.V sodelovanju s kolegi z ljubljanske in gorenjske prometne policije ter policisti za nadzor meje so izvedli poostreni kratkotrajni nadzor na štirih točkah na območju Ljubljane. Pri voznikih tovornih vozil in avtobusov so odkrili več kršitev. Kratkotrajni nadzori so se izkazali za učinkovite, saj v njih sodelujejo tudi finančna uprava, inšpektorat za promet in Dars, tako da istočasno izvajajo različne postopke zoper kršitelje, je povedal Mandelj.V nadzoru, ki so ga izvedli v ponedeljek, so po njegovih navedbah odkrili pet preobremenjenih vozil, en voznik je vozil pod vplivom alkohola, dva pa brez veljavnega vozniškega dovoljenja, tako da so jima zasegli tovorno vozilo oziroma avtomobil. Zaznali so tudi več primerov neupoštevanja obveznih počitkov za poklicne voznike.Avtocestni policisti so doslej izvedli še šest akcij ugotavljanja alkoholiziranosti voznikov po metodologiji Promil. Tako so odkrili 25 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola in zoper vse ukrepali. Po besedah Juriča so prav tako opravili tri nenapovedane nadzore nad obremenjenostjo tovornih vozil. Od 55 stehtanih tovornih vozil jih je bilo preveč naloženih 14, je dejal Jurič. Zoper voznike so policisti izrekli globe, zoper pravne osebe, organizatorje prevoza, pa uvedli prekrškovne postopke.V akcijah nadzora hitrosti in drugih kršitev pa so avtocestni policisti zaznali 91 kršitev, med njimi 24 preobremenjenih tovornih vozil, 16 primerov prehitre vožnje, dve manipulaciji z dodatkom za dizelska vozila adblue ter dva primera manipulacije tahografov, storilci pa so bili vozniki tovornih vozil. Tudi tu so policisti izrekli globe oziroma uvedli prekrškovne postopke.Nekoliko dlje pa so po besedah Juriča šli pri primerih manipulacije z dodatkom za dizelska vozila adblue, saj preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja goljufije.Nadzori avtocestnih policistov so se po navedbah Mandlja izkazali za učinkovite, zato bodo z njimi nadaljevali. Že danes na nekdanji cestninski postaji Lukovica skupaj z Darsom izvajajo nadzor nad tovornimi vozili.