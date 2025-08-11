Gasilski poveljnik: Pomagajo nam kanaderji, situacija ni več tako dramatična

Pri kraju Jesenice med Splitom in Omišem je ponoči izbruhnil velik požar. V gašenju sodeluje okoli 140 gasilcev s približno 45 vozili in štirje kanaderji. Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so na kraj požara poslali tudi air tractor. Požar je dolg približno tri kilometre, nedostopen teren otežuje gašenje, vendar so hiše in stanovanjske stavbe ubranili, navaja Index, ki sicer dodaja, da je zgorela nenaseljena stavba.

Zaradi požara je prekinjen promet na delu jadranske magistrale med Splitom in Omišem. Na izvozu iz Splita proti Stobreču in Podstrani nastajajo zastoji. Ogenj se je razširil tudi v bližini jadranske magistrale, vendar so gasilci preprečili širjenje ognjenih zubljev.

Poveljnik Kovačević: Situacija ni več dramatična

Glavni gasilski poveljnik splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević je za HRT povedal, da je situacija na požarišču precej boljša kot ponoči, predvsem zaradi pomoči iz zraka: »Pomagajo nam kanaderji, situacija ni več dramatična. Večinoma gre zdaj za zadimljenost, a močan veter lahko čez dan povzroči nove težave. Ustavili smo širjenje požara na robovih, letala pa posredujejo kjerkoli je treba, zato ne pričakujemo večjih težav,« je sporočil.

FOTO: Ante Cizmic/Cropix

Potrdil je, da so bili vsi stanovanjski objekti uspešno zaščiteni, vključno s hišami med dvema naseljema v gosto naseljenem obalnem pasu ter tistimi v starih vaseh nad požariščem. »Če se je zgodil stik z ognjem, gre za manjše poškodbe. Za zdaj nimamo informacij o večji materialni škodi,« je dodal, kot njegove besede povzema Index.hr.

Poudaril je, da škoda obstaja na oljkah in figovih drevesih. Pri gašenju pomagajo kanaderji in medtem ko gasijo, so naselja brez električne energije.

»Nihče izmed prebivalcev ni poškodovan, med gasilci pa se lahko pojavijo draženje oči ali blažje vdihavanje dima, a nič resnega,« je povedal Kovačević in opozoril, da delo še ni končano.

»Čakata nas sanacija in namakanje terena. Gasilci bodo zagotovo ostali na požarišču ves dan in vso noč ter tudi velik del naslednjega dne,« je napovedal.

Evakuirali so nekaj ljudi, kar je potrdil glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Ogenj je na nekaterih mestih ogrožal tudi hiše, a jih je gasilcem z intervencijo uspelo rešiti, je sporočil glavni gasilski Kovačević, piše portal Index.hr.

Županijski gasilci centra Splita so prijavo o požaru na odprtem prostoru na območju Jesenic v naselju Stare Selo prejeli ob 2.26. Požar je zajel travo, makijo, nizko rastlinje in borov gozd na območju, nato pa se je razširil na stavbe v bližnjih naseljih.

Vodja gasilcev Slavko Tucaković je za N1 povedal, da se je požar zaradi močne burje zelo hitro razširil, po poročanju Indexa je izbruhnil na dveh mestih.

FOTO: Ante Cizmic/Cropix

Policisti preusmerjajo promet

Ker je od 6.15 za ves promet zaprta cesta D8 od Mutograsa do Omiša, policisti preusmerjajo vozila na cesto čez Tugare. Postavljena je kontrola točka na križišču za Stobrečem, od koder voznike usmerjajo na cesto čez Žrnovnico, navaja Index.hr.

»Voznike pozivamo, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov na terenu,« so sporočili iz policije.

FOTO: Ante Cizmic/Cropix

Portal Dalmatinski piše, da veter še vedno povzroča težave in da se ogenj širi proti Podstrani.

Saborska poslanka Marijana Puljak je na facebooku objavila fotografije požara in zapisala: »Požar od Sumpetra se širi proti krilu Jesenice in naprej proti Staremu selu! Držite se, ljudje.«