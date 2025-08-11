  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Gasilski poveljnik: Pomagajo nam kanaderji, situacija ni več tako dramatična

    Pri kraju Jesenice med Splitom in Omišem je izbruhnil velik požar. Ustavili so njegovo širjenje na robovih, letala pa posredujejo, kjerkoli je treba.
    FOTO: Ante Cizmic/Cropix
    Galerija
    FOTO: Ante Cizmic/Cropix
    R. I., STA
    11. 8. 2025 | 08:44
    11. 8. 2025 | 11:25
    5:03
    A+A-

    Pri kraju Jesenice med Splitom in Omišem je ponoči izbruhnil velik požar. V gašenju sodeluje okoli 140 gasilcev s približno 45 vozili in štirje kanaderji. Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so na kraj požara poslali tudi air tractor. Požar je dolg približno tri kilometre, nedostopen teren otežuje gašenje, vendar so hiše in stanovanjske stavbe ubranili, navaja Index, ki sicer dodaja, da je zgorela nenaseljena stavba.

    Zaradi požara je prekinjen promet na delu jadranske magistrale med Splitom in Omišem. Na izvozu iz Splita proti Stobreču in Podstrani nastajajo zastoji. Ogenj se je razširil tudi v bližini jadranske magistrale, vendar so gasilci preprečili širjenje ognjenih zubljev.

    Poveljnik Kovačević: Situacija ni več dramatična

    Glavni gasilski poveljnik splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević je za HRT povedal, da je situacija na požarišču precej boljša kot ponoči, predvsem zaradi pomoči iz zraka: »Pomagajo nam kanaderji, situacija ni več dramatična. Večinoma gre zdaj za zadimljenost, a močan veter lahko čez dan povzroči nove težave. Ustavili smo širjenje požara na robovih, letala pa posredujejo kjerkoli je treba, zato ne pričakujemo večjih težav,« je sporočil.

    FOTO: Ante Cizmic/Cropix
    FOTO: Ante Cizmic/Cropix

    Potrdil je, da so bili vsi stanovanjski objekti uspešno zaščiteni, vključno s hišami med dvema naseljema v gosto naseljenem obalnem pasu ter tistimi v starih vaseh nad požariščem. »Če se je zgodil stik z ognjem, gre za manjše poškodbe. Za zdaj nimamo informacij o večji materialni škodi,« je dodal, kot njegove besede povzema Index.hr.

    Poudaril je, da škoda obstaja na oljkah in figovih drevesih. Pri gašenju pomagajo kanaderji in medtem ko gasijo, so naselja brez električne energije.

    »Nihče izmed prebivalcev ni poškodovan, med gasilci pa se lahko pojavijo draženje oči ali blažje vdihavanje dima, a nič resnega,« je povedal Kovačević in opozoril, da delo še ni končano.

    »Čakata nas sanacija in namakanje terena. Gasilci bodo zagotovo ostali na požarišču ves dan in vso noč ter tudi velik del naslednjega dne,« je napovedal.

    Evakuirali so nekaj ljudi, kar je potrdil glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Ogenj je na nekaterih mestih ogrožal tudi hiše, a jih je gasilcem z intervencijo uspelo rešiti, je sporočil glavni gasilski Kovačević, piše portal Index.hr.

    Županijski gasilci centra Splita so prijavo o požaru na odprtem prostoru na območju Jesenic v naselju Stare Selo prejeli ob 2.26. Požar je zajel travo, makijo, nizko rastlinje in borov gozd na območju, nato pa se je razširil na stavbe v bližnjih naseljih. 

    Vodja gasilcev Slavko Tucaković je za N1 povedal, da se je požar zaradi močne burje zelo hitro razširil, po poročanju Indexa je izbruhnil na dveh mestih.

    FOTO: Ante Cizmic/Cropix
    FOTO: Ante Cizmic/Cropix

    Policisti preusmerjajo promet

    Ker je od 6.15 za ves promet zaprta cesta D8 od Mutograsa do Omiša, policisti preusmerjajo vozila na cesto čez Tugare. Postavljena je kontrola točka na križišču za Stobrečem, od koder voznike usmerjajo na cesto čez Žrnovnico, navaja Index.hr.

    »Voznike pozivamo, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov na terenu,« so sporočili iz policije.

    FOTO: Ante Cizmic/Cropix
    FOTO: Ante Cizmic/Cropix

    Portal Dalmatinski piše, da veter še vedno povzroča težave in da se ogenj širi proti Podstrani.

    Saborska poslanka Marijana Puljak je na facebooku objavila fotografije požara in zapisala: »Požar od Sumpetra se širi proti krilu Jesenice in naprej proti Staremu selu! Držite se, ljudje.«

    Hrvaška z okolico v primežu vročinskega vala

    Hrvaško in njene sosede pesti vročinski val z visokimi temperaturami, ki na jadranski obali in v notranjosti Dalmacije danes dosegajo od 34 do 39 stopinj Celzija, z rdečim opozorilom za več regij. Podobno vroče je tudi v Bosni in Hercegovini ter Črni gori, kjer temperature danes lahko presežejo 40 stopinj, v Črni gori tudi do 42 stopinj Celzija, medtem ko bo v Srbiji vročina dosegla vrhunec proti koncu tedna s temperaturami do 40 stopinj Celzija.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Pomlajeni Slovenci brez Dončića navdušili v Nemčiji

    Mlada slovenska izbrana vrsta se je veliko bolje kot v Stožicah borila z Nemčijo, bila do zadnjih minut v igri za zmago, na koncu pa tesno izgubila s 70:80.
    10. 8. 2025 | 19:38
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije tedna

    Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
    Dejan Mijović 10. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Victor Gyokeres

    Še podaja iz avta je bolj nevarna kot nova Arsenalova 'špica'

    Nekdanji nogometaš Manchester Uniteda, zdaj komentator Gary Neville je bil neizprosen ob slabem debiju Victorja Gyökeresa v majici Arsenala.
    10. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Trendi

    Onlyfans: platforma, ki je preoblikovala pornografijo

    Platforma onlyfans, namenjena odraslim, je donosnejša od tehnoloških velikanov, kot so Alphabet, Meta in Microsoft. In vendar je naprodaj po nenavadni ceni.
    The Economist 10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Cenovna vojna

    Preveč avtomobilov, premalo kupcev: nevarna spirala Kitajske

    Vse več kitajskih proizvajalcev v težavah, zato želijo dvigniti cene z boljšimi produkti.
    Aljaž Vrabec 10. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriška politika

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    9. 8. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Rodbina Grosvenor

    Resnični vladarji Velike Britanije

    Kraljeva družina resda vlada Veliki Britaniji, a na Otoku je rodbina, ki je še mogočnejša od Windsorjev.
    Agata Rakovec Kurent 10. 8. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Več iz teme

    HrvaškapožarSplitgasilci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo hrvaške pevke

    V 90. letu se je poslovila prva dama hrvaške zabavne glasbe Gabi Novak

    V svoji bogati karieri je nanizala številne uspešnice, ki so jih prepevali širom nekdanje Jugoslavije, med drugim Pamtim sretne dane, Vino i gitare, Početak.
    11. 8. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Dražba izpodnebnika

    Niger želi svoj delež od prodanega koščka z Marsa

    Glede dosedanje poti NWA 16788 je znanega bore malo, zaradi česar se porajajo vprašanja o legalnosti njegovega izvoza.
    Luka Škoda 11. 8. 2025 | 11:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Projekt ministrstva za kulturo

    Večmilijonska e-Kultura: kaj bomo dobili z enotno platformo?

    Ministrstvo za kulturo zaganja 3,5-milijonski projekt digitalizacije. Njegov namen je izboljšati dostop do kulturnih vsebin.
    11. 8. 2025 | 10:59
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poletna sezona

    Julijska hladna prha za hrvaški turizem

    Podatki kažejo, da so bila opozorila premiera Andreja Plenkovića utemeljena.
    Maja Grgič 11. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Reli

    Timi Zajc bo skakalne smuči zamenjal za reli dirkalnik

    Dobitnik dveh medalj na olimpijskih igrah in osmih na svetovnih prvenstvih se bo preizkusil na reliju za državno prvenstvo v okolici Žalca.
    Matic Rupnik 11. 8. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Projekt ministrstva za kulturo

    Večmilijonska e-Kultura: kaj bomo dobili z enotno platformo?

    Ministrstvo za kulturo zaganja 3,5-milijonski projekt digitalizacije. Njegov namen je izboljšati dostop do kulturnih vsebin.
    11. 8. 2025 | 10:59
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poletna sezona

    Julijska hladna prha za hrvaški turizem

    Podatki kažejo, da so bila opozorila premiera Andreja Plenkovića utemeljena.
    Maja Grgič 11. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Reli

    Timi Zajc bo skakalne smuči zamenjal za reli dirkalnik

    Dobitnik dveh medalj na olimpijskih igrah in osmih na svetovnih prvenstvih se bo preizkusil na reliju za državno prvenstvo v okolici Žalca.
    Matic Rupnik 11. 8. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo