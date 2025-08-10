Londonski Arsenal ima končno pravega napadalca, navijači so več let želeli, da čista 'devetica' pride na štadion Emirates, letos poleti so pozdravili Victorja Gyökeresa. Švedski napadalec je izsilil prestop iz Sportinga, Arsenal je v 27-letniku videl boljšo možnost in igralca, ki je na zahteve premier lige pripravljen bolje kot Benjamin Šeško.

Debi proti Villarealu se za napadalca ni izšel po načrtih, zapravil je nekaj lepih žog v kazenskem prostoru, poznalo se mu je tudi, da z novimi soigralci še ni na isti valovni dolžini. »Nočem biti preveč kritičen ali pretiravati v odzivu, a videl sem že podaje iz avta, ki so bolj nevarne za gol kot on ... Ima pravo postavo, trenutno ga spremlja evforija, a zdaj igra kot ... Arsenalovi navijači potrebujejo veliko potrpljenja – ali pa vračilo denarja,« je po Švedu udaril nekdanji igralec Manchester Uniteda Gary Neville.

Napadalec se je komentatorju oddolžil na sobotni tekmi z Athleticom iz Bilbaa, ko je v 34. minuti dosegel prvi zadetek za topničarje ob zmagi s 3:0 (zadela sta še Bukayo Saka in Kai Havertz). Šeško in Gyökeres bosta že na debiju v angleški ligi igrala drug proti drugemu, v nedeljo (17.30) bo United na Old Traffordu gostil Arsenal v derbiju prvega kola.