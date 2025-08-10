  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Še podaja iz avta je bolj nevarna kot nova Arsenalova 'špica'

    Nekdanji nogometaš Manchester Uniteda, zdaj komentator Gary Neville je bil neizprosen ob slabem debiju Victorja Gyökeresa v majici Arsenala.
    Victor Gyökeres bo dobil dovolj nevarnih podaj, moštvo Arsenala je zelo dobro uigrano, potrebuje le še zadetke. FOTO: Matthew Childs/Reuters
    Victor Gyökeres bo dobil dovolj nevarnih podaj, moštvo Arsenala je zelo dobro uigrano, potrebuje le še zadetke. FOTO: Matthew Childs/Reuters
    N. Gr.
    10. 8. 2025 | 10:44
    10. 8. 2025 | 10:49
    1:45
    Londonski Arsenal ima končno pravega napadalca, navijači so več let želeli, da čista 'devetica' pride na štadion Emirates, letos poleti so pozdravili Victorja Gyökeresa. Švedski napadalec je izsilil prestop iz Sportinga, Arsenal je v 27-letniku videl boljšo možnost in igralca, ki je na zahteve premier lige pripravljen bolje kot Benjamin Šeško.

    Debi proti Villarealu se za napadalca ni izšel po načrtih, zapravil je nekaj lepih žog v kazenskem prostoru, poznalo se mu je tudi, da z novimi soigralci še ni na isti valovni dolžini. »Nočem biti preveč kritičen ali pretiravati v odzivu, a videl sem že podaje iz avta, ki so bolj nevarne za gol kot on ... Ima pravo postavo, trenutno ga spremlja evforija, a zdaj igra kot ... Arsenalovi navijači potrebujejo veliko potrpljenja – ali pa vračilo denarja,« je po Švedu udaril nekdanji igralec Manchester Uniteda Gary Neville.

    Napadalec se je komentatorju oddolžil na sobotni tekmi z Athleticom iz Bilbaa, ko je v 34. minuti dosegel prvi zadetek za topničarje ob zmagi s 3:0 (zadela sta še Bukayo Saka in Kai Havertz). Šeško in Gyökeres bosta že na debiju v angleški ligi igrala drug proti drugemu, v nedeljo (17.30) bo United na Old Traffordu gostil Arsenal v derbiju prvega kola. 

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Šport  |  Nogomet
    Zgodovina kluba

    Šeškov Manchester United: Slovensko upanje v Fergusonovi senci (2. del)

    Drugi del: Po 26 letih vladavine Alexa Fergusona klub več kot desetletje išče pot nazaj na vrh. Prihaja novo upanje na čelu s Slovenecem Benjaminom Šeškom.
    Žan Urbanija 10. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi na prestop

    Šeško želi z Anito na Otoku pustiti veliko boljši vtis kot resničnostni »svak«

    Britanski tabloidi so se ob prestopu ukvarjali tudi s Šeškovim zasebnim življenjem in izpostavili njegovo zvezo s pet let starejšo Anito Vidović.
    9. 8. 2025 | 17:36
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Nogomet
    Zgodovina kluba

    Šeškov Manchester United: Gledališče sanj in brazgotin (1. del)

    Prvi del: Zgodovina Šeškovega delodajalca, ki so jo pisali delavci in legende, je klub zaznamovala s tragedijami, a ga oblikovala v nepopustljivega velikana.
    Žan Urbanija 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba

    Nov šok za Šeškove mestne tekmece

    Manchester City na začetku nove sezone še ne bo mogel računati na dobitnika zlate žoge. Bo izpustil derbi s Šeškom?
    Peter Zalokar 9. 8. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Podpis in predstavitev

    Benjamin Šeško na Old Traffordu: Zgodovina je posebna, zanima me prihodnost

    Slovenski napadalec je po petkovem zdravniškem pregledu danes podpisal pogodbo z Manchester Unitedom. Predstavil se je pred tekmo s Fiorentino.
    9. 8. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Analiza

    Napadalni tercet Šeško-Cunha-Mbeumo vliva optimizem na Old Traffordu

    Manchester United je s podpisom Benjamina Šeška končal kadrovski mozaik, ki naj bi mu povrnil nekdanjo veličino. Ruben Amorim: Vznemirjen sem.
    9. 8. 2025 | 13:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znova zaplet s skakalnimi dresi, med grešniki tudi Norvežan in dva Slovenca

    Pred poletno veliko nagrado smučarskih skakalcev in skakalk v Courchevelu kar 13 tekmovalcev ni prestalo preizkusa opreme, tudi Nika Vodan in Taj Ekart.
    9. 8. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriška politika

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    9. 8. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priprave na eurobasket

    Dončićev šov ni skril razpok, zdaj bi prav prišel kakšen kilogram več

    Slovenska izbrana vrsta je prepričljivo izgubila proti Nemčiji v Stožicah. Ne nepričakovano, zagotovo pa preveč prepričljivo. Pod košem zeva velika vrzel.
    Nejc Grilc 9. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Arsenal Manchester United premier league Benjamin Šeško nogomet Uefa prestop Victor Gyokeres

    Novice  |  Črna kronika
    Promet

    Zastoji na avtocestah in cestah proti nekaterim turističnim krajem

    Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno tri kilometre.
    10. 8. 2025 | 13:10
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Luka Sinček

    Če hočeš spremeniti svet, ne prodajaj kompromisa

    Njegovo podjetje je razvilo rastlinski zrezek, ki se po teksturi, videzu in okusu skoraj ne razlikuje od pravega mesa.
    Petra Kovič 10. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
