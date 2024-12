Brezobziren in brutalen umor

Policisti so pred preiskovalnega sodnika malo pred 15. uro pripeljali tri osumljence za mafijski umor 42-letnega Satka Zovka. Direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič in Uprave kriminalistične policije Damjan Petrič sta dve uri kasneje pojasnila podrobnosti kriminalistične preiskave in okoliščine prijetja osumljencev.

Prvi mož Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) je pojasnil, da so na kraju umora 29. novembra opravili ogled, na podlagi ugotovitev tega ogleda in pridobljenih informacij ter izvedbe prikritih preiskovalnih ukrepov pa so v četrtek, šest dni po umoru, v Ljubljani prijeli tri osumljene osebe. »Prijetje so zaradi nevarnosti osumljencev izvedli policisti specialne enote, ki so uporabili posebna sredstva za vstop in ostala sredstva za pasivizacijo,« je povedal Muženič. Zoper vse tri osumljene je bilo odrejeno policijsko pridržanje.

V nadaljevanju kriminalistične preiskave so pristojni izvedli tri hišne preiskave na območju Ljubljane, pri katerih je bilo zaseženih več elektronskih naprav - mobilnih telefonov, kartic SIM in podobno, več kot 10 kilogramov heroina in kilogram kokaina, denar in več kosov različnega kratkocevnega ter dolgocevnega strelnega orožja z dušilci, je nanizal Muženič.

Predvidene kazni Za kaznivo dejanje umora je predpisana kazen zapora najmanj 15 let, za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je predpisana kazen zapora od 5 do 15 let ter za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva kazen zapora od 1 do 10 let.

S tem so prišli na sled hudodelski združbi, »ki je zelo dobro organizirana in pripravljena, z jasno hierarhijo odločanja«. »Ugotovili smo, da je vodja mednarodne hudodelske združbe 38-letni državljan BiH, ki ga na podlagi mednarodnih tiralic iščeta Hrvaška in BiH, in sicer zaradi istovrstnih kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete,« je nadaljeval.

Kot so ugotovili v NPU, so osumljeni na Brdu iz maščevanja in na zahrbten način umorili 42-letnega državljana BiH. Umora in drugih kaznivih dejanj so osumljeni omenjeni 38-letni vodja hudodelske združbe, 40-letni državljan Albanije, 22-letni državljan Slovenije in drugi, še neznani storilci.

Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada - NPU. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Njihovo ravnanje kaže na izjemno nasilne metode. To izkazujejo tudi najdeni in zaseženi predmeti v hišnih preiskavah osumljencev, kjer je bila zasežena velika količina različnega strelnega orožja, nabojev in pripomočkov za izdelavo eksplozivnih naprav,« je dejal Muženič. »Njihova dejanja so bila usmerjena zgolj k doseganju njihovega cilja, delovanje pa je bilo popolnoma brezobzirno, brezčutno in hladnokrvno,« je pristavil.

Preiskavo so po njegovih besedah vodili na NPU, pri njej pa so sodelovali tudi kriminalisti uprave kriminalistične policije in policisti specialne enote, kriminalisti in kriminalistični tehniki več policijskih uprav ter forenziki Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Pomoč sta nudila tudi letalska policijska enota ter policijski urad za informatiko in telekomunikacije. Preiskavo je sicer usmerjalo specializirano državno tožilstvo.

Muženič je pojasnil še, da zdaj nadaljujejo preiskovalna dejanja in zbiranje obvestil, tudi v tujini.

Nova oprema in predpisi Damjan Petrič, direktor Uprave kriminalistične policije, je dejal, da slovenska kriminalistična policija uživa v mednarodnem prostoru zelo velik ugled, saj velja za učinkovito in uspešno pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj. To dokazuje tudi s statističnimi podatki umorov in ubojev, letos jih je bilo 27, vsi so preiskani, lani jih je bilo 28, predlani pa 40.

Vendar za ohranitev tega ugleda potrebujejo bolj učinkovito zakonodajo in modernejša orodja. Takšna orodja in zakonodaja bi policiji pomagala pri preprečitvi tako okrutnih dejanj, saj se je treba zavedati, da nekaterim posameznikom, predvsem iz organiziranih kriminalnih združb, življenje človeka ne predstavlja nobene vrednote.

Tri osumljence mafijskega umora Satka Zovka (prej Kekić), ki so ga umorili pred dobrim tednom nedaleč stran od znanega ljubljanskega hotela, je policija aretirala v četrtek. Poleg Dina Muzaferovića – Cezarja naj bi bila v likvidacijo vpletena še albanski državljan Roland Cretu in 23-letni Ljubljančan Jaka Bergant. Prav slednji naj bi nekaj dni pred umorom na avtomobil umorjenega namestil GPS-sledilnik. Prav ta naprava naj bi poročanju časnika Večer kriminaliste pripeljala do osumljencev.