Po nasilni smrti 49-letnika odvzeli prostost njegovemu 24-letnemu znancu

PU Ljubljana je javnost seznanila z dosedanjimi ugotovitvami preiskave preiskave kaznivega dejanja zoper življenje in telo, ki so ga ta mesec obravnavali na območju Ljubljane.

Kot je na novinarski konferenci povedal Irfan Beganović iz sektorja kriminalistične policije, je PU Ljubljana 14. novembra prejela obvestilo o najdeni umrli osebi v stanovanju na območju Viča v Ljubljani.

Po ogledu kraja dogodka, zbiranju obvestil in obdukciji na inštitutu za sodno medicino so ugotovili, da je 49-letni državljan Slovenije umrl nasilne smrti.

Kriminalisti so nato nadaljevali z intenzivno kriminalistično preiskavo, izvedli več zbiranj obvestil ter si znova ogledali kraj zločina. Ogled je vodila dežurna preiskovalna sodnica, navzoči pa so bili še dežurna državna tožilka in izvedenci s forenzičnega inštituta.

Ugotovili so, da je bil 49-letnik žrtev kaznivega dejanja uboja ter da je zanj utemeljeno osumljen njegov 24-letni znanec, državljan Bosne in Hercegovine. Po doslej znanih ugotovitvah naj bi se sprla, pri čemer je osumljenec tako močno poškodoval 49-letnika, da je na kraju dogodka umrl. Po tem je osumljenec zapustil stanovanje ter s seboj odnesel nekaj predmetov, ki jih je odtujil žrtvi.

Potem ko so ga uspešno izsledili in mu odvzeli prostost, so nekaj teh predmetov našli pri njem doma med opravljanjem hišne preiskave.

Štiriindvajsetletnika so kazensko ovadili po 115. členu kazenskea zakonika ter ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor. Grozi mu zaporna kazen od pet do petnajst let.