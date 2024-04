Britansko medijsko korporacijo oželi za 336 tisočakov

V nadaljevanju preberite:

Z izrekom štirih obsodilnih sodb in ene oprostilne se je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču sklenilo sojenje peterici obtoženih: Tanji Čop, Urošu Skopcu, Sandiju Mikulinu, Branku Pavloviću in Eriki Novak.

»Vse skupaj spominja na postopke zoper dilerje na cesti, ko njihovi šefi sedijo na varnem in se smejijo dogajanju na sodišču. Obtoženi so žrtve mednarodne prevare. A kako se je to zgodilo, doslej niti tožilstvo ni dobro spoznalo.« Tako je enega bolj zanimivih primerov goljufije in pranja denarja pri nas v sklepnih besedah komentiral Skopčev odvetnik Žiga Klun.