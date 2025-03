Čelno trčenje pri Tržiču terjalo življenje 54-letnega voznika

Na cesti med Podtaborom in Bistrico pri Tržiču je v danes popoldne prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je življenje izgubil 54-letni voznik osebnega avtomobila. Nesreča se je zgodila okoli 13.50, ko je voznik med vožnjo iz smeri Podtabora zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v tovorno vozilo s priklopnikom, ki je takrat pripeljalo iz nasprotne smeri.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je bil trk usoden za voznika avtomobila, ki je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče. Voznik tovornega vozila v nesreči ni bil poškodovan.

Na kraju so posredovali reševalci in gasilci, ki so nudili prvo pomoč ter sodelovali pri zavarovanju in čiščenju prizorišča. Zaradi razlitih tekočin in poškodovanega vozišča je cesta na tem odseku še vedno zaprta, obvoz pa je urejen. Promet bo znova stekel, ko bodo razmere na cesti varne za udeležence, so sporočili iz policije.

Ogled kraja nesreče je zaključen, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.