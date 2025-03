Za požar v Trzinu policija sumi 72-letnega moškega

Policija preiskuje sum namerne povzročitve požara v stanovanjski hiši v Trzinu, v katerem se je hudo poškodoval 72-letni moški, osumljen kaznivega dejanja. V požaru je umrla 89-letna ženska, ki z osumljencem ni bila v sorodstvenem ali drugem razmerju. Življenje moškega je še vedno ogroženo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po do zdaj znanih podatkih je požar domnevno povzročila uporaba plinskih jeklenk. Policisti nadaljujejo kriminalistično preiskavo suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Motiv ter druge okoliščine dogodka še niso znani, so pojasnili na PU Ljubljana. Osumljeni je zaradi hudih poškodb še vedno v bolnišničnem zdravljenju. O vseh zbranih podatkih bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Požar je izbruhnil v nedeljo okoli 20. ure v eni izmed stanovanjskih hiš v Trzinu. Po navedbah policije je med požarom nastala tudi eksplozija. Gasilci so na kraju našli eno osebo že mrtvo, drugo pa so iz goreče hiše še pred njihovim prihodom rešili sosedje. Zaradi hudih poškodb so jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.