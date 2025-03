S ponarejeno medicinsko dokumentacijo iz potovanj so prišli do deset tisočakov

V Sloveniji zavarovalniški sektor zaradi goljufij vsako leto izgubi med 100 in 200 milijonov evrov. Najpogostejše so na področju avtomobilskih zavarovanj, se pa pojavljajo tudi pri premoženjskih in nezgodnih zavarovanjih. Pri odkrivanju goljufij si zavarovalnice pomagajo tudi z umetno inteligenco.

Kot primer goljufije so v Slovenskem zavarovalnem združenju in Agenciji za zavarovalni nadzor navedli poskus prikazati poškodbo vozila šele po sklenitvi zavarovanja. To je pogosto pri rabljenih vozilih, ki jih goljufi pripeljejo iz tujine.

Bolj premeteni izvedejo namerno povzročene prometne nesreče. Ne tako dolgo nazaj so v Sloveniji odkrili skupino, ki je poceni kupovala starejša vozila, nekaj mesecev po sklenitvi zavarovanja pa jih je uporabila pri namernih trkih.

Zavarovalnice pogosto odkrijejo tudi popolna uničenja vozil v vinjenem stanju, ki jih skušajo storilci prikazati kot dogodek z drugim voznikom ali z voznikom, ki ni več pod vplivom alkohola.

Goljufi iščejo priložnosti vsepovsod, naj gre za zavarovanje objektov, na katerih podtaknejo požar, namerno povzročene telesne poškodbe, za katere uveljavljajo izplačilo odškodnine, ali za goljufije pri zavarovanju plovil ter pri nezgodnih in turističnih zavarovanjih, so zapisali v Slovenskem zavarovalnem združenju in Agenciji za zavarovalni nadzor.

Pred kratkim so odkrili primere posameznikov in večjih skupin, ki so pri več zavarovalnicah sklenili turistična zavarovanja z vključenimi kritji za zdravljenje in stroške zaradi nevšečnosti na potovanju. S potovanj na Daljni vzhod so nato predložili ponarejeno medicinsko dokumentacijo in vložili zahtevke za več deset tisoč evrov.

Verjetno najbolj znan poskus zavarovalniške goljufije pri nas pa je bil v t. i. aferi odrezana roka.

Ker gre pri goljufijah za kaznivo dejanje, zavarovalnice pri odkrivanju sodelujejo s policijo in detektivi. V združenju in agenciji so ob tem opozorili, da je v Sloveniji za zavarovalniške goljufe zagrožena kazen do enega leta zapora, če je dejanje samo načrtovano in še ni bilo izvedeno. Če je do goljufije že prišlo in je torej oseba že vložila lažno prijavo škodnega dogodka, se lahko kazen zviša do treh let zapora. Če je zavarovalniška goljufija storjena v hudodelski združbi, pa je posameznik lahko kaznovan z zaporom do deset let.

Slovensko zavarovalno združenje goljufom na prste stopa s pomočjo sistema za odkrivanje prevar Frodo, ki ga uporablja šest največjih zavarovalnic. Sistem temelji na umetni inteligenci in je do danes uspešno odkril že več tisoč goljufij.

Storilec mora vrniti protipravno premoženjsko korist, ki jo je dobil z goljufijo. Prejme lahko tudi račun za povzročene stroške. Goljufije pa zvišujejo premije za vse, česar se večina zavarovancev še vedno ne zaveda, so še zapisali v panožnih organizacijah.