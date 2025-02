Četverici vlomilcev so le prišli na sled

Vlomilci so te dni med drugim zaposlovali krške policiste. Ti so bili namreč 11. februarja obveščeni o več nočnih vlomih na območju Krškega in Sevnice. A so jim po preiskavi le prišli na sled in jim na roke nataknili lisice.

V Brestanici je nekdo poskušal vlomiti v gostinski lokal. »V notranjost mu ni uspelo priti, zaradi poškodb več vrat pa je nastalo za okoli 1500 evrov škode,« so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto. Obveščeni so bili tudi o poskusu vloma v prodajni prostor železniške postaje v Krškem.

»Tudi v tem primeru storilcu ni uspelo priti v notranjost, na vratih pa je povzročil za okoli 300 evrov škode,« smo izvedeli. Žrtev vloma je bil še lastnik gostinskega lokala v Sevnici, kjer je storilec odnesel denarnico z denarjem in povzročil za približno 1000 evrov škode.

»V vseh primerih so policisti opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zavarovali najdene sledi, zbirali obvestila in izvajali številne aktivnosti za izsleditev storilcev. Na podlagi ugotovitev so pridobili odredbe sodišča in v ponedeljek opravili več hišnih preiskav na naslovih bivanja osumljencev na območju Novega mesta, Brežic in Hrastnika,« so pojasnili. Pri štirih osumljencih, starih med 17 in 35 leti, so tudi našli in zasegli predmete, povezane z vlomi. Pri osumljencu na območju Novega mesta pa so našli in zasegli tudi doma izdelano pištolo za izstreljevanje šibrnih nabojev.

»Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj velike tatvine ter posesti nedovoljenega orožja,« so še dodali.