Dekličine težave posledica napačno vodenega poroda

Težave, s katerimi se bodo zdaj devetletna deklica in njeni starši morali spopadati vse življenje, so posledica strokovnih napak medicinskega osebja kranjske porodnišnice med porodom aprila 2013. Po okrožnem in višjem sodišču so takšno ugotovitev potrdili tudi vrhovni sodniki, ki so zavrnili revizijo Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj zoper pravnomočno vmesno sodbo. Deklica in njeni starši so tako upravičeni do odškodnine, kolikšne, pa kranjsko okrožno sodišče odloča v posebnem postopku. Za del odškodnine pa so stranke že sklenile poravnavo.