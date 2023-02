Letos smo poročali že o več delovnih nesrečah v gozdu, ki so se končale tragično. »Mraz je popustil in snežna odeja se je stanjšala do te mere, da so se že začela dela pri sečnji in spravilu lesa iz gozdov. Zaradi tega se je povečalo število nesreč, tudi takih s smrtnimi izidi,« sporočajo tudi s kmetijskega ministrstva in opozarjajo, da je delo v gozdu eno najzahtevnejših in najnevarnejših opravil.

Zato so za to delo zelo pomembne ustrezna usposobljenost, izkušnje in primerna oprema. Dela v gozdu naj se lotijo le usposobljeni in primerno opremljeni. »Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme: zaščitne gozdarske čelade, zaščitnih rokavic, zaščitne obutve, zaščitnih hlač ter dobro vidnega delovnega jopiča,« so še pojasnili in dodali, da del v gozdu nikoli ne izvajamo sami, paziti moramo na druge, tudi zato še pred začetkom del razmislimo, kako bomo ukrepali v primeru nesreče.

Za to delo, kakor za vsa nevarna dela, velja, da hitrost ne prispeva k varnosti. Poudarjajo pa še, da je v gozdu še veliko poškodovanih dreves zaradi posledic naravnih ujm in da je ponekod otežena prehodnost zaradi odmrle lesne mase ter pomlajevanja.

»V povprečju zadnjih let znaša število mrtvih pri delu v gozdu med nepoklicnimi izvajalci del 11,8 na leto. V zadnjih letih je bilo na eno smrtno nesrečo v zasebnih gozdovih posekanih 375.000 kubičnih metrov lesa, kar je več kot 3,5-krat več lesa na smrtno žrtev kot pred letom 1994. Podatek jasno kaže, da se je varnost pri delu v slovenskih gozdovih v primerjavi s preteklostjo povečala, čeprav je zaradi povečanja količine poseka nekoliko naraslo tudi absolutno število smrtnih nesreč,« so še dodali.