Detomor v Grosuplju: Ovadena je 30-letnica

Predstavnik oddelka za splošno kriminaliteto sektorja kriminalistične policije policijske uprave (PU) Ljubljana Goran Novak je danes predstavil zaključne ugotovitve o preiskavi detomora novembra lani. Kriminalisti so ugotovili, da je bil otrok živorojen, smrt pa je bila posledica kaznivega dejanja.

»S forenzičnimi dokazi smo identificirali, da je za smrt nedvomno odgovorna tridesetletna mama. Proti ženski, doma iz Grosuplja, smo podali kazensko ovadbo, ki je že pri tožilstvu v Ljubljani,« je dejal Novak, ki zaradi varovanja osebnih podatkov dodatnih informacij o storilki ali okoliščinah, v katerih se je znašla, ni želel dati.

Novembra lani so na deponiji Špaja dolina na območju Grosuplja pri ločevanju odpadkov našli truplo novorojenčka, dečka.

Policisti so takrat kraj zavarovali in zbrali prva obvestila. O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec ter zdravnik inštituta za sodno medicino.

Obdukcijo so opravili na inštitutu za sodno medicino, kamor so odpeljali dečka, da bi ugotovili točne okoliščine smrti. Takrat niso mogli trditi, da je šlo za detomor. Kot je pojasnil takrat Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana, o detomoru govorijo izključno takrat, ko je za smrt otroka odgovorna mati neposredno po porodu ali med porodom, ko je še pod vplivom poroda. Torej v takšnem primeru ne gre za mrtvorojenega otroka, je dodal. Zagrožena kazen je zapor do treh let.

Omenjeno sortirnico sicer upravlja podjetje Gor iz Celja, ki ločuje odpadke različnih zbiralcev odpadkov.