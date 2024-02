Dijaku izza hrbta prislonil nož na vrat in zahteval denar

Kar težko si je predstavljati, kako prestrašen je bil dijak, kadar je moral na železniško postajo v Krškem, z vlakom se je namreč vozil v šolo. Na piko ga je namreč vzel 35-letni Valon Sulejmani, odvisnik od drog s stalnim bivališčem, prijavljenim na krškem Centru za socialno delo. Ker ga je napadel z nožem, mora zdaj za zapahe.

»Žal mi je za to, kar sem storil. Vem, kaj sem počel z nožem, a ne morem razumeti, kaj mi je bilo. V tistem času sem bil na ulici,« je na krškem sodišču zbrano govoril Sulejmani. Poleg tega, da je poleti z nožem na krški železniški postaji torej napadel mladoletnega dijaka, je na železniški postaji v Brestanici prav tako z nožem ustrahoval železničarja.

Odvisnik od drog si je za tarčo v Krškem izbral plahega dijaka. Večkrat je že bil obsojen zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Med drugim je z vilicami v obraz zabodel sojetnika.

Zahteval denar in cigarete

V tistem času se je Sulejmani potikal po Krškem in prosjačil mimoidoče. Za tarčo pa si je vzel plahega dijaka, ki mu je večkrat zagrozil, da mu mora dati denar ali cigarete, sicer da ga bo »štihnil« in ubil. Dijak je bil prav zaradi pogostih groženj še posebej previden in če je videl, da se po železniški postaji potika obtoženec, se mu je poskušal izogniti. A je ta dijaka sredi avgusta neprijetno presenetil.

Neopazno mu je prišel izza hrbta, mu prislonil nož na zadnji del vratu in mu zagrozil, da ga bo ubil, če mu takoj ne da denarja in cigaret. Dijak je sprva od strahu povsem otrpnil, saj ni imel ničesar, kar je napadalec zahteval, potem se mu je nekako le uspelo izviti in pobegniti. Dejanje je takrat le prijavil policiji, ki so svojega starega znanca prijeli, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor, v katerem je že pol leta.

Le nekaj dni pred napadom na dijaka je ustrahoval tudi železničarja na železniški postaji v Brestanici. V rokah je imel nož, z njim je mahal proti uslužbencu in vpil, da ima »vseh poln k...«. Železničar se je v strahu pred napadom zaklenil v prostore postaje, ki jih je Sulejmani razbil.

Zdaj je sedel na zatožno klop zaradi izsiljevanja, groženj in poškodovanja tuje stvari, skupaj z odvetnico Natašo Vrečar Zorčič in višjim državnim tožilcem Bogdanom Matjašičem pa je dosegel dogovor o priznanju krivde, s katerim je bil za vsa dejanja obsojen na enotno kazen dve leti in štiri mesece zapora.

»Glede na vašo predkaznovanost je dogovorjena kazen relativno nizka, saj ste že bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, večkrat ste bili tudi v zaporu. Ampak to je vaše življenje,« mu je požugal sodnik krškega okrožnega sodišča Gojmir Pešec, Sulejmani pa mu je odgovoril, da se namerava vzeti v roke že zdaj, v zaporu, da bo lahko po prestani kazni zaživel pošteno.

Oropal invalida

Sulejmani je večkrat prestopil meje zakona. Leta 2009 je skupaj s še dvema pajdašema na krški železniški postaji oropal invalida, ki sta mu ob napadu odleteli bergla in nožna proteza, z zvijačo pa so v avto spravili tudi 18-letnega mladeniča ter mu na samotnem kraju pri Sevnici vzeli denar in telefon. Pred nekaj leti je v Krškem in okolici zagrešil serijo vlomov: vlomil je v Oštarijo Margareta v Krškem, v prostore Mladinskega centra Krško, Bar M v Krškem, v trafiko na železniški postaji v Dobovi v hišo na Senovem. Tam je občanu vzel avto in se z njim odpeljal v Spodnji Stari Grad. Med vožnjo je avto tako poškodoval, da je bil nevozen, zato ga je pustil pri Krškem. Pri železniški postaji v Krškem se je spravil nad nekega Roma in mu grozil z nožem.

V letu 2018 se je spravil tudi nad sozapornika Milenka Hudorovca, ki je bil na prestajanju kazni zaradi ropa dveh župnikov. Ko sta se sprla v sobi varovanega oddelka zaradi brisač na radiatorju, je Sulejmani z vilicami v obraz večkrat zabodel soobsojenca in bil za to pravnomočno obsojen za povzročitev lahke telesne poškodbe.

Hudorovac je tožil Sulejmanija in državo za 15 tisočakov. V delu, ko je tožil napadalca, je sodišče izdalo sodbo, po kateri bi moral Sulejmani Hudorovcu plačati 1700 evrov. Toda stari znanec sodišč je brez premoženja. Zato je tudi vprašanje, ali bo kdaj plačal škodo, ki jo je z razbitimi vrati povzročil Slovenskim železnicam, pa čeprav je sodišče priznalo 600 evrov premoženjskopravnega zahtevka.