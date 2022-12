Do smrti zaznamovani zaradi nekaj trenutkov sreče

Glasni poki so za marsikoga nepogrešljivi del praznikov. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih določa, da lahko fizične osebe določene pirotehnične izdelke kupujejo od 19. do 31. decembra, uporabljajo pa od 26. decembra do 1. januarja. Čeprav število poškodb zaradi pirotehnike pada, je vsaka izgubljena dlan ali roka, vsaka poškodba oči odveč. Zelo trpijo tudi živali.

20-letni Martin Bučar je zaradi petarde ostal brez obeh rok. Poškodoval se je pred šestimi leti, ko je bil star komaj 14 let, se spominja: »Prižgal sem petardo, ki je imela 75 gramov smodnika, to je že skoraj bomba. V trenutku je počilo, potem je sledila klasična zgodba: bolnica, operacija, pregledi. Rehabilitacija je trajala dva, tri mesece, potem še pol leta za umetne roke. Rehabilitacija sicer vzame svoj čas, ampak ko se zaključi, se zaključi. Problem so trajne stvari: proteze, problemi z očmi, ušesi. Ni problem, da si pol leta v bolnici, ampak ker se to stanje nikoli ne konča! Do smrti si zaznamovan zaradi pet sekund sreče, ko si vrgel petardo.«

Da naj se ljudje vzdržijo uporabe petard in drugih pirotehničnih izdelkov so opozorili (z leve) kirurg Splošne bolnišnice Celje Andrej Strahovnik, 20-letni Martin Bučar, ki je zaradi petarde ostal brez obeh rok in ima danes protezi, ter inšpektor Policijske uprave Celje Boštjan Kavc. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Bučar zdaj pričuje o svoji nesreči, ljudi želi obvarovati. Zaveda se, da je ozaveščanje težko: »Tudi sam sem poslušal opozorila, pa sem si mislil, saj meni se pa to ne more zgoditi, saj vsi mečejo. Nekaj možnosti je, da se ravno tebi to zgodi! In ko se, ni več poti nazaj. Prosim vas, da teh petard in raket ne uporabljate in greste raje na lučke v mesto. Dvakrat premislite, preden boste to kupili, prižgali in se zabavali.«

Med epidemijo mir

Policija z različnimi inšpektorji opravlja redne nadzore prodaje teh izdelkov pri registriranih prodajalcih pirotehnike, preverja prodajo na črnem trgu, kadar tako pirotehniko zasežejo, ugotavljajo tudi njen izvor, je pojasnil inšpektor Policijske uprave Celje Boštjan Kavc: »Cilj je, da preprečimo morebitne poškodbe, zato ugotavljamo, kdo je omogočil prodajo take pirotehnike, kdo jo je dostavil, poskušamo priti do tistega, ki se je okoristil tako, da je nekoga izmed nas ogrozil.«

Vodnik službenega psa Tadej Jakop je dejal, da so tudi policijski psi, ki so vajeni pokov in strelov, lahko zaradi pokov v stresu. Kaj šele tisti psi, ki nimajo tega urjenja! FOTO: Špela Kuralt/Delo

Kavc je pojasnil, da je bilo kršitev zakona leta 2020 60, lani pa 104. Leta 2020 so zasegli več kot 4000 kosov pirotehničnih izdelkov, lani pa 12.500. Velikokrat iz pirotehnike izhajajo tudi kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, ko denimo kakšno petardo odvržejo v poštni nabiralnik ali koše za smeti. Tovrstnih kaznivih dejanj, pri katerih so možne hude poškodbe mimoidočih, so leta 2020 obravnavali 10, lani pa 99. Leta 2020 niso obravnavali nobenih telesnih poškodb zaradi uporabe pirotehnike. »Bila je epidemija in so bila vsa javna zbiranja prepovedana. Vsaj v tem je bila prednost,« je dejal Kavc. Lani je bilo v Sloveniji sedem poškodb zaradi pirotehnike, od tega pri petih mladoletnikih. Štirje so imeli opekline, enemu so morali amputirati dlan. Poškodovani sta bili tudi dve polnoletni osebi, eni so morali amputirati prste.

Poškodbe

Kirurg Splošne bolnišnice Celje Andrej Strahovnik je dejal, da število poškodb s pirotehničnimi izdelki upada, najpogosteje pa do njih pride zaradi neupoštevanja navodil, predelave pirotehnike, slabe kakovosti izdelkov s spleta. Pravi, da so pred desetimi leti večinoma obravnavali mladostnike, v zadnjih letih večina poškodovanih starih od 21 do 30 let, 80 odstotkov poškodovancev je aktivnega prebivalstva: »V prvi vrsti so poškodovane roke, obraz, oči, sluh. Gre za trajne posledice, lahko tudi invalidnost v dobi, ki narekuje celotno kariero ali celotno nadaljnje življenje.«

Posledice uporabe pirotehničnih sredstev. FOTO: arhiv Andrej Strahovnik

Strahovnik je dodal, da so te poškodbe ene najtežjih tudi za zdravljenje, zahtevajo celotno ekipo, ki več ur rešuje, kar se rešiti da: »Te poškodbe so enakovredne tistim, ki jih zasledimo s svetovnih vojnih žarišč, le da so v manjšem obsegu.« Izdelki pa niso problematični le zaradi poka: »V kemični sestavi pirotehničnih sredstev so drobni delci, ki ostanejo v zraku še vsaj nekaj ur, in takrat beležimo priliv kroničnih bolnikov na urgenco, ker jih delci dražijo in povzročajo poslabšanje stanja.«

Poki so hud stres za živali, opozarja vodnik službenega psa celjske policije Tadej Jakop. Tudi za policijske pse, ki jih urijo v ta namen: »Kadar delamo te vaje, morajo vedno dobiti nagrado, da lahko to premagujejo. Predstavljajte si neizkušene pse, ki nimajo teh treningov, ko poka po mestu in vse odmeva, psi pa slišijo še veliko bolje kot ljudje. Zanje je to tak stres, da če le imajo možnost, zbežijo. Če imate psa, bodite takrat ob njem, zaprite okna, da se čim manj sliši. Ko poči, naj pes dobi nagrado, da bo neka pozitivna izkušnja. Najboljše pa je, da preprosto ne mečete petard.«