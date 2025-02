Dolenjci plenili po Prekmurju

V nadaljevanju preberite:

Da so osumljenci padli v roke organov odkrivanja, gre pripisati ravnanju enega od uslužbencev varnostne družbe Sintal. Vestni varnostnik si je v noči na torek v okolici Dinosovega centra zapisal registrsko tablico enega od dveh avtomobilov, ki sta se mu zdela sumljiva, kajti v obeh je bilo več moških.

Kmalu zatem se je na območju centra oglasila alarmna naprava – ti potniki iz avtov so namreč preskočili ograjo in poskušali vlomiti v eno od skladišč. Zaradi alarma so zbežali s prizorišča, a se je njihova pot kmalu končala v Križevcih pri Ljutomeru. Tam je eno od vozil ustavila patrulja ljutomerskih policistov. Ta je dobro vedela, kdo bi bil lahko v njem, saj je podatek o registrski tablici po spodletelem vlomu hitro zakrožil po policijskih radijskih frekvencah.

Patrulji so na pomoč priskočili uniformirani kolegi in kriminalisti. Izsledili so še drugo vozilo. Na rokah domnevnih vlomilcev so nato zažvenketale lisice, do privedbe k preiskovalnemu sodniku jih je čakalo pridržanje za 48 ur. Policijski preiskovalci so v tem času zbrali dovolj dokazov, da so jih ovadili zaradi poskusa storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Čeprav so bili vlomilci zelo predrzni in so se v centru za odkup odpadnih kovin zadržali slabo uro ter zaradi nadzornih kamer nosili maske, so vendarle pustili nekaj sledi.